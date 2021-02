Teruel Existe reclama en el Senado que los ayuntamientos puedan invertir en 2022 sus remanentes

TERUEL, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de electores Teruel Existe ha reclamado en el Senado que los ayuntamientos puedan invertir sus remanentes en 2022, con el objetivo de que las administraciones locales puedan afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la COVID-19.

Los senadores turolenses Beatriz Martín y Joaquín Egea han registrado una moción en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, en la que se insta al Gobierno de España a "habilitar el próximo año para hacer efectivo el uso de los remanentes, con independencia de que se active el cumplimiento de las reglas de gasto, el equilibrio presupuestario y el objetivo de deuda pública".

Beatriz Martín ha subrayado que es "fundamental" que los ayuntamientos puedan invertir y utilizar el dinero que ahorran en este momento, porque "con ello pueden atender las necesidades básicas de los vecinos, y a la vez ayudará a impulsar la economía".

La senadora ha destacado que las corporaciones locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y es "a ella a la que acuden pidiendo ayuda", por ello, ha puntualizado, "creemos que en estos momentos tan difíciles es importante que cuenten con todos los mecanismos para articular las acciones e iniciativas que consideren, y sobre todo, los ayuntamientos más pequeños que siempre tienen menos recursos".

Por su parte, Joaquín Egea ha subrayado que para los ayuntamientos el uso de los remanentes ha sido "un balón de oxígeno" durante la pandemia, porque con ellos han podido afrontar muchas de las necesidades que han surgido en diferentes ámbitos.

UTILIZAR LOS REMANENTES EN 2022

El senador turolense ha valorado como "imprescindible" mantener la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería durante más tiempo, tal como se estableció el pasado 20 de octubre en el Congreso de los Diputados en un acuerdo que suspendía la regla de gasto para 2020 y 2021, pero no establecía ninguna previsión con respecto al próximo año.

Egea ha recordado que la situación de emergencia extraordinaria continúa y "ante las graves consecuencias que se están prolongando, esta prórroga permitirá a los ayuntamientos afrontar de una manera más directa la crisis, atendiendo los problemas cercanos que surgen en cada localidad".

El senador de Teruel Existe ha considerado que si el próximo año no se reactivan estas medidas extraordinarias, los ayuntamientos no podrán utilizar sus ahorros, resaltando, "es importante que no sea solo en el 2021 cuando los ayuntamientos puedan realizar estos gastos e inversiones con cargo a sus remanentes".

Junto a los turolenses, han firmado la moción más senadores del Grupo Mixto: de la Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea; del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica Gómez, y de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán Higueras.