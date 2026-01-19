Teruel guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Teruel por el accidente de Ademuz. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha convocado este lunes, a las 12:00 horas, un minuto de silencio en la puerta de la Casa Consistorial en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer domingo en Adamuz (Córdoba).

Al acto, presidido por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se han sumado ciudadanos y representantes institucionales como el presidente de la Diputación Provincial, Joaquín Juste, el consejero de Turismo, Manuel Blasco, el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez o la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa María Sánchez, además de representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De esta manera, todos ellos han querido mostrar su respeto, solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familias.

Este homenaje ha sido acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha invitado a todas las instituciones, entidades, trabajadores públicos y ciudadanos a participar como muestra de recuerdo, apoyo y cariño hacia las personas fallecidas, los heridos y todos los afectados por el siniestro.

Durante la rueda de prensa celebrada este lunes tras la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa de Teruel ha iniciado su comparecencia expresando la profunda consternación y tristeza por lo sucedido. "Creo que toda España está consternada por el accidente del tren de alta velocidad ocurrido en Adamuz, Córdoba", donde hasta ese momento se registraban 39 fallecidos y decenas de heridos. "Desde la ciudad de Teruel quiero mostrar mi más sincera solidaridad con las familias de los fallecidos, con las personas heridas y con todos los afectados", ha señalado Emma Buj.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento de Teruel se ha unido a la iniciativa promovida por la FEMP, secundando el minuto de silencio convocado a las 12 del mediodía, y ha animado a todos los turolenses a participar en este gesto simbólico. "En estos momentos de dolor, de profundo dolor para las familias, la solidaridad de todos los españoles sin duda contribuye, en la medida de lo posible, a mitigar ese sufrimiento en una situación tan dura y complicada", ha añadido.

Buj ha concluido reiterando el pésame y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Teruel a las familias de las víctimas mortales, a las personas heridas y a todos los afectados por este trágico suceso.

Este homenaje ha sido acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha invitado a todas las instituciones, entidades, trabajadores públicos y ciudadanos a participar como muestra de recuerdo, apoyo y cariño hacia las personas fallecidas, los heridos y todos los afectados por el siniestro.

Durante la rueda de prensa celebrada esta mañana tras la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa de Teruel ha iniciado su comparecencia expresando la profunda consternación y tristeza por lo sucedido. "Creo que toda España está consternada por el accidente del tren de alta velocidad ocurrido en Adamuz, Córdoba", donde hasta ese momento se registraban 39 fallecidos y decenas de heridos. "Desde la ciudad de Teruel quiero mostrar mi más sincera solidaridad con las familias de los fallecidos, con las personas heridas y con todos los afectados", ha señalado.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento de Teruel se ha unido a la iniciativa promovida por la FEMP, secundando el minuto de silencio convocado a las 12 del mediodía, y ha animado a todos los turolenses a participar en este gesto simbólico. "En estos momentos de dolor, de profundo dolor para las familias, la solidaridad de todos los españoles sin duda contribuye, en la medida de lo posible, a mitigar ese sufrimiento en una situación tan dura y complicada", ha añadido.

Buj ha concluido reiterando el pésame y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Teruel a las familias de las víctimas mortales, a las personas heridas y a todos los afectados por este trágico suceso.