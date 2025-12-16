Teruel, Huesca y Zaragoza acogerán en 2026 el hackathon 'Hacking The Future: Reprogramando el mundo desde Aragón'

En 2026 se celebrará en Zaragoza, Huesca y Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El hackathon 'Hacking The Future: Reprogramando el mundo desde Aragón' dará un salto en 2026 y llegará también a Huesca y Teruel, con el propósito de acercar la innovación a todo el territorio aragonés y a cualquier persona con la inquietud de aprender a convertir una idea en prototipo en un mundo cada vez más tecnológico y cambiante.

Así, tras el éxito de la edición celebrada en marzo en Zaragoza, que reunió a más de 100 jóvenes coincidiendo con 'The Wave', los desafíos volverán a ser planteados por empresas, con posibilidad de aplicación directa en el tejido económico y social aragonés.

En esta próxima edición, estará en Teruel el 25 de febrero; en Huesca el 11 de marzo y en Zaragoza los días 13 y 14 de abril, en este último caso como antesala de The Wave 2026.

UN TIEMPO DE "GRANDES TRANSFORMACIONES"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha recalcado que, en la actualidad, los ciudadanos "viven un tiempo de grandes transformaciones".

"La tecnología, la inteligencia artificial y la digitalización no son conceptos lejanos. Son retos concretos que están redefiniendo cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo construimos oportunidades", ha subrayado, por lo que es "muy importante" que "tengamos la valentía de evolucionar la realidad para mejorar nuestra vida cotidiana y aumentar las oportunidades del territorio".

Se ha referido también al hackathon, del que se han esbozado sus primeros trazos y en donde los participantes "podrán poner el talento a trabajar sobre problemas reales" y también demostrar que desde Zaragoza, Huesca y Teruel "se puede reprogramar el futuro".

"Cada desafío que asumís, cada proyecto en el que participáis, os acerca un poco más a vuestra mejor versión profesional y personal", ha especificado.

TALENTO

La organización del hackathon supone una oportunidad estratégica para activar talento emergente y senior, movilizando perfiles diversos como estudiantes, profesionales, diseñadores y emprendedores, para afrontar retos encaminados a la resolución de problemas reales mediante tecnologías digitales, incluyendo inteligencia artificial.

Esta iniciativa fomenta la innovación abierta, el trabajo interdisciplinar y la generación de ideas con alto potencial de desarrollo.

Los promotores han dado a conocer la apertura de una nueva convocatoria dirigida a incorporar talento diverso en proyectos reales de innovación y transformación digital. De este modo, se orienta a estudiantes de titulaciones técnicas o del ámbito empresarial, especialmente de últimos cursos, que deseen aplicar sus conocimientos en entornos profesionales y participar en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.

También se dirige a profesionales senior mayores de 55 años con experiencia tecnológica, interesados en seguir contribuyendo activamente a iniciativas de transformación digital y en aportar su visión estratégica y trayectoria consolidada. Incluye, igualmente, a perfiles vinculados a tecnologías digitales, diseño de producto o resolución de problemas complejos, capaces de abordar retos desde una perspectiva técnica y creativa.

VOCACIÓN EMPRENDEDORA

Asimismo, se invita a emprendedores y profesionales con vocación emprendedora, motivados por la generación de soluciones innovadoras con impacto en su entorno.

La organización pretende promover la colaboración entre perfiles diversos, impulsar el talento emergente y consolidar un ecosistema de innovación abierto y orientado al impacto social y económico.

Las propuestas más destacadas recibirán apoyo específico para evolucionar hacia proyectos de emprendimiento tecnológico a través de programas e infraestructuras del Instituto Tecnológico de Aragón ITA y del clúster TECNARA, reforzando así un camino claro desde el talento hasta la innovación aplicada.

Este crecimiento viene acompañado del liderazgo tecnológico de Microsoft, colaborador del hackathon. Gracias a su implicación, los participantes podrán trabajar con tecnologías de referencia y herramientas avanzadas que permitirán abordar los retos planteados con un enfoque más sólido y realista.

La presencia de Microsoft refuerza la credibilidad del programa, potencia la empleabilidad y contribuye a situar a Aragón en el mapa de los territorios que apuestan por la innovación digital con una clara vocación transformadora.

Este proyecto forma parte de las iniciativas sociales y de formación ligadas a la próxima apertura de los centros de datos de Microsoft en Aragón y aborda temas críticos como la ciberseguridad, la IA y el uso responsable de la tecnología, a través de actividades dirigidas a estudiantes.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través de la web oficial de The Wave, en la sección Hackathon: https://waveshow.es/