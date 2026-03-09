Teruel invertirá más de 160.000 euros en renovar las pistas deportivas de Concud y Villaspesa

Además de las reformas de las pistas polideportivas, la Junta de Gobierno ha aprobado la sustitución de la cubierta del gimnasio del antiguo colegio Atarazanas y el arrendamiento del inmueble de la calle San Damián para zonas recreativas. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel acometerá la renovación de las pistas polideportivas de los barrios rurales de Concud y Villaspesa, una actuación que busca mejorar unas instalaciones muy utilizadas por los vecinos y por la comunidad educativa. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el expediente de contratación para la reparación y renovación de los pavimentos de estas instalaciones, con un presupuesto total que supera los 166.000 euros.

En concreto, la actuación prevista en Concud contará con una inversión de 108.754 euros, mientras que en Villaspesa se destinarán 57.871 euros. Las pistas multideporte se encuentran situadas junto a los colegios y antiguas escuelas de ambos barrios, lo que las convierte en un espacio habitual para la práctica deportiva y las actividades al aire libre.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado la importancia de esta intervención para los barrios rurales del municipio. "Se trata de unas instalaciones muy demandadas por los vecinos. Con esta actuación seguimos cumpliendo nuestro compromiso con los barrios rurales y mejoramos la calidad de vida de los habitantes de Concud y Villaspesa", ha apostillado.

La renovación de los pavimentos permitirá mejorar la seguridad y funcionalidad de estas pistas deportivas, favoreciendo su uso tanto por parte de escolares como de los vecinos que practican deporte o utilizan estos espacios como punto de encuentro social.

RENOVACIÓN EN EL ANTIGUO COLEGIO ATARAZANAS

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a la sustitución de la cubierta del vestuario del gimnasio del antiguo colegio Atarazanas, una intervención presupuestada en 51.146 euros. El objetivo principal de la obra es retirar los restos de amianto existentes y mejorar la eficiencia del edificio.

Estas instalaciones prestan servicio tanto al colegio Anejas como al Servicio Municipal de Deportes. Durante el periodo de obras los vestuarios y baños no podrán utilizarse, aunque desde el consistorio han asegurdo que la actuación permitirá completar la renovación del pabellón, que en los últimos años ya ha recibido inversiones para mejorar el pavimento y otros elementos del equipamiento deportivo.

En la misma sesión, el Ayuntamiento ha formalizado el arrendamiento del inmueble situado en la calle San Damián, número 12, por un importe de 6.137 euros. El espacio será destinado a zona recreativa y cuenta con un campo de fútbol en la parte trasera de la parroquia de San León.

Según ha explicado la alcaldesa, este acuerdo permite dar cobertura jurídica a una situación que ya se producía en la práctica, ya que el espacio venía siendo utilizado por los vecinos del barrio. "Este arrendamiento permitirá actuar en el mantenimiento de la zona, instalar porterías y equipamiento y garantizar su uso, siempre respetando la tradición taurina del barrio durante las fiestas de San León", ha indicado Buj.

NUEVO CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Otro de los asuntos destacados de la Junta de Gobierno ha sido la adjudicación del contrato para el mantenimiento y revisión de los aparatos elevadores municipales. El servicio se ha concedido a la empresa Otis Mobility S.A. por un importe de 122.113 euros para un periodo de dos años.

El contrato incluye tanto los ascensores instalados en edificios municipales como los elevadores urbanos situados en el Óvalo, San Julián y el barrio del Carmen, infraestructuras que facilitan la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Emma Buj ha considerado que este contrato permitirá garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones y mejorar la accesibilidad para los vecinos. Además, el Ayuntamiento ha aprobado también el expediente para contratar el servicio de limpieza y conserjería de los ascensores del Óvalo, San Julián y el barrio del Carmen, reservando plazas para centros especiales de empleo con el objetivo de favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la alcaldesa ha adelantado que las obras de la piscina climatizada de Los Planos se encuentran prácticamente finalizadas. En estos momentos se están ultimando los trámites de legalización de los sistemas eléctricos y la comprobación del sistema de calefacción antes de proceder al llenado del vaso. "Esperamos poder abrir la piscina en varias semanas, una vez se completen todos los permisos y pruebas necesarias".

En cuanto al ascensor urbano del barrio del Carmen, Buj ha comentado que la compañía eléctrica Endesa está realizando los últimos ajustes técnicos. Una vez concluyan estos trabajos se comprobará su funcionamiento y se procederá al alta del suministro eléctrico para su puesta en servicio.

La Junta de Gobierno también ha aprobado otros asuntos de carácter administrativo, como el aprovechamiento de pastos en distintos montes municipales, la justificación de subvenciones concedidas a asociaciones locales y la prórroga de diversos contratos de servicios municipales.

Por último, la alcaldesa ha valorado la reciente feria de stock celebrada en la ciudad, que ha registrado una asistencia de 5.550 personas. "Con estas iniciativas fomentamos la actividad del comercio local y ofrecemos a los turolenses una oferta variada y dinámica", ha finalizado diciendo.