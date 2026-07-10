Teruel recuerda a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 29 años de su secuestro y asesinato por ETA

El Ayuntamiento de Teruel ha recordado a Miguel Ángel Blanco. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha rendido homenaje este viernes a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 29 años de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA. La alcaldesa, Emma Buj, ha presidido el acto institucional y ha dado lectura al manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, en un homenaje cargado de emoción que ha reunido a representantes políticos, militares y civiles.

Visiblemente emocionada durante la lectura del texto, Emma Buj ha recordado que Miguel Ángel Blanco tenía tan solo 29 años cuando ETA acabó con su vida tras mantenerlo secuestrado durante 48 horas. La alcaldesa ha subrayado que aquel crimen marcó un antes y un después en la historia reciente de España y dio lugar al llamado Espíritu de Ermua, símbolo de la unidad de millones de ciudadanos frente al terrorismo.

En el manifiesto, Buj ha recordado que alrededor de dos millones y medio de españoles participaron en las movilizaciones convocadas tras el secuestro del joven concejal del Partido Popular de Ermua y ha destacado que aquella respuesta ciudadana trazó "la línea que separa a los demócratas de los terroristas".

La alcaldesa ha defendido que el legado de Miguel Ángel Blanco obliga a preservar la verdad sobre lo ocurrido durante más de medio siglo de terrorismo y ha afirmado que "olvidar o manipular esa historia, relativizar o blanquear el terrorismo, es pervertir la democracia que nos ampara y humillar a las víctimas".

El manifiesto también ha recordado que ETA fue derrotada gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la independencia de la Justicia y la resistencia de miles de ciudadanos anónimos que defendieron la libertad pese a las amenazas, el miedo y la violencia. Asimismo, la alcaldesa ha advertido de que "las víctimas del terrorismo siguen reclamando verdad, justicia y memoria y ha denunciado que más de 300 asesinatos de ETA permanecen sin resolver, al tiempo que ha señalado que los presos de la banda han alcanzado su mayor nivel de beneficios penitenciarios; sin arrepentimiento ni colaboración con la Justicia".

En este sentido, Buj ha dicho que "los testaferros de ETA tienen hoy más poder político que nunca", y ha resaltado que el legado de Miguel Ángel Blanco también exige combatir la desmemoria y trasladar a las nuevas generaciones lo que ocurrió para impedir que se reescriba la historia o se blanquee a los asesinos.

El manifiesto ha dedicado unas palabras especialmente a los jóvenes que no vivieron aquellos acontecimientos para recordarles que Miguel Ángel Blanco "no es solo un símbolo", sino un hombre joven "bueno y valiente", cuyo asesinato provocó una reacción espontánea de millones de españoles en defensa de la libertad y la democracia. El acto ha concluido con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, al que ha seguido un largo aplauso por parte de todos los asistentes políticos, militares y civiles.