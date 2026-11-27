Homenaje a Pedro Andrés Catalán en el cementerio de Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Pedro Andrés Catalán hizo del instituto provincial su propia casa, dejando una huella imborrable en la historia docente de Teruel": con estas palabras, publicadas en prensa a su muerte en 1902, la comunidad educativa de Teruel recordó este jueves la figura de este histórico docente, catedrático y director del actual IES Vega del Turia durante tres décadas.

Pedro Andrés Catalán, nacido en Teruel, obtuvo la cátedra de Matemáticas por oposición en marzo de 1865. Tras ser destinado en primera instancia a Cáceres, pasó en abril del mismo año a la cátedra de Teruel, asumiendo la dirección del Vega del Turia en 1869.

Junto a Miguel Atrián en la secretaría, Andrés Catalán constituyó el pilar fundamental de la institución durante más de treinta años, ejerciendo la docencia prácticamente hasta su fallecimiento en abril de 1902 a los 61 años. Su hijo, Federico Andrés Tornero, fue también profesor del instituto y alcalde de Teruel.

El homenaje tuvo lugar este 26 de noviembre al mediodía, frente a la sepultura ya restaurada en la zona vieja del cementerio de Teruel, y participaron Santiago Andrés Magallón, bisnieto de Pedro Andrés y presidente de la Academia de Farmacia del Reino de Aragón, entre otros familiares del docente, además del director provincial de Educación, José Luis Castán y la directora del IES Vega del Turia, Rosa Galán, junto a miembros del claustro de profesores.

El trabajo de investigación para recuperar la memoria del catedrático ha sido realizado por el historiador y profesor Serafín Aldecoa, que también intervino en el acto.