Teruel se transforma este sábado en un hervidero de emociones con la Puesta del Pañuelico

TERUEL 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Teruel se apresta a vivir este fin de semana los días grandes de las Fiestas del Ángel, un maremágnum de emociones y sentimientos a flor de piel de miles de vecinos y visitantes, con el popular Toque del Campanico como señal inequívoca de que a partir de las 16.30 horas de este sábado la alegría se desbordará en la plaza de la Catedral.

Las calles del centro histórico de la capital turolense están siendo este viernes un ir y venir bullicioso de preparativos y llegada de turistas a la fiesta, entre ruidos de barriles rodando por el asfalto para abastecer las 21 carpas que se levantan por toda la ciudad. También del sonido de las ruedas de las maletas arrastradas a trompicones de los que llegan la víspera para sumarse a las fiestas de las peñas vaquilleras.

Un auténtico circuito del jolgorio formado por un gran número de barras y casetas en las que la música, el vino y la cerveza servirán de repostaje continuo a las charangas en sus diferentes recorridos. Todo será poco para las cerca de 100.000 personas que, según estima la alcaldesa, Emma Buj, van a desplazarse a Teruel a lo largo del fin de semana para un conjunto de actos que el consistorio aspira a que sean declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2026.

Todo un desafío para bares, restaurantes, hoteles y resto de alojamientos turísticos, incluida la zona de camping, además de los cientos de visitantes que llegan directamente a la aventura y a dormir donde surja. Como todos los años, quien cuente un amigo o un conocido en Teruel con casa propia tiene un tesoro, con el cartel de completo repetido por todas partes en varias decenas de kilómetros a la redonda.

Los actos más formales de este sábado comienzan a las 11.20 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento con el Salve al Ángel Custodio y el nombramiento del Vaquillero del Año 2025, reconocimiento de las 21 peñas de la ciudad que colma el honor de Miguel López Lizama, técnico municipal de las fiestas durante tres lustros del que han destacado su dedicación siempre más allá de su labor como funcionario.

El mediodía marca el inicio de la tradicional subasta de palcos de la Plaza de Toros para la merienda del domingo. Un acto tras el cual todo el mundo se concentrará ya en coger fuerzas antes de que los relojes marquen las 16.30 horas. Porque a esa hora, si la amenaza de tormenta no trastoca los planes, quien no haya cogido sitio en la plaza de la Catedral no podrá ver de cerca y entre apreturas aseguradas la entrega del Pañuelico.

Las miradas se dirigirán entonces al balcón del Ayuntamiento, donde se espera que aparezcan puntuales el mantenedor de las fiestas, Paco Gómez, el Vaquillero del Año y la alcaldesa, Emma Buj, para cumplir con la tradición del Toque del Campanico del Ángel y la entrega del Pañuelico a la Peña 'El Despadre' que este año celebra su su quincuagéstimo aniversario.

A sus integrantes les corresponde el inmenso honor de trasladar el preciado símbolo de tela roja por la calle Amantes, en una carrera nerviosa llena de obstáculos y zarandeos hasta abrirse paso entre la marea humana que atestará la plaza del Torico.

Los vaquilleros Segundo Pascual y Miguel Ángel Pérez serán los afortunados este año y coronarán al pequeño astado. Segundo hará honor a su nombre y repetirá la subida por la columna convirtiéndose en el peñista de más edad en cumplir con este privilegio, cuyo momento culminante, el de la puesta efectiva del pañuelo al Torico, cederá generosamente a su compañero Miguel Ángel. Una maniobra que podrá seguirse a través de una pantalla gigante instalada en la plaza de la Catedral para todos aquellos que no quepan en el escenario principal.

TOROS, DESFILE DE LAS PEÑAS Y MERIENDA EL DOMINGO

La atención se trasladará a partir de las 19.00 horas a la plaza de Toros donde los aficionados podrán disfrutar de una corrida con astados de la ganadería Palha para los diestros Javier Castaño, Emilio Serna y Gómez del Pilar.

La jornada de actos oficiales se cerrará a las 23.30 horas con el concurso de emboladores, con capones de Arriazu y Mestros de la Calle.

El domingo, con muchos peñistas aguantando el tirón, las taquillas de la plaza de toros se abrirán a las 10.00 horas, con el fin de despachar las entradas que queden para asistir a la tradicional merienda de los regañaos de las 18.00 horas.

Antes, a las 12.00 horas, tendrá lugar la misa en honor al Santo Ángel Custodio en el salón de plenos del Ayuntamiento. Y ya por la tarde, las peñas de la ciudad desfilarán desde el Viaducto por la avenida de Sagunto hasta la avenida de Segorbe.