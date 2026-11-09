La tienda de Comercio Justo de Huesca celebra su 25 aniversario con un cambio de ubicación a la calle Miguel Servet

HUESCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tienda de Comercio Justo de Huesca celebra este año su 25 aniversario y ha decidido renovar su imagen con un nuevo logotipo y apostar por un cambio de ubicación para su tienda, a la calle Miguel Servet, para ofrecer a los clientes un mayor espacio y dar mayor visibilidad a su labor.

El responsable de Comercio Justo de la entidad, Serafín Ventura, ha manifestado que "aprovechando este 25 aniversario vamos a intentar dar una mayor difusión del comercio justo y para ello hemos diseñado un nuevo logotipo, que intenta expresar el concepto de este comercio, con unos colores muy laurentinos y estará presente la dimensión de la equidad de la doble dirección entre los productores y los consumidores" y por otra parte "habrá un cambio de ubicación para ofrecer más espacio y dar más visibilidad al proyecto".

Ventura ha elogiado el comercio justo por ser una forma de relación entre los productores y los consumidores, en la que apenas hay intermediarios y las personas que producen lo hacen en condiciones laborales y de ingresos justos. "Lo que logramos es que a las personas que producen tengan unas condiciones laborales y de ingresos justas, que por lo menos les permitan una calidad de vida".

Ha manifestado su satisfacción por el arraigo de este modelo de comercio, ya que según ha recordado los inicios de este proyecto se remontan a hace veinticinco años, cuando un grupo de jóvenes de Salesianos solicitaron a Cáritas asumir la puesta en marcha del comercio justo en Huesca, ofreciéndose ellos mismos como voluntarios, y algunos todavía continúan veinticinco años después en el proyecto.