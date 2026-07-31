Todo Aragón, en alerta roja por riesgo muy alto de incendios forestales hoy viernes por segundo día consecutivo

Mapa que elabora la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón sobre el riesgo de incencios en la Comunidad. - INFOAR

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todo Aragón continúa este viernes en alerta roja por riesgo muy alto de incendios forestales, por segundo día consecutivo. Las 26 zonas aragonesas se mantienen por tanto en alerta roja, según el mapa que elabora la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.

El Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF) indica la situación diaria de peligro por incendio forestal en Aragón, con una clasificación del riesgo clasificada en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, representados por los colores verde, amarillo, naranja y rojo.

Dentro de nivel rojo, se incluye la situación Rojo Plus (rojo +) para aquellos episodios excepcionales que puedan presentar un peligro extremo.

Hay probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes, principalmente en el este de la Comunidad, con rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas.

El Gobierno de Aragón recuerda que la Alerta Roja por Peligro de Incendios Forestales implica las siguientes prohibiciones y limitaciones, con el fin de extremar la prevención y evitar la generación de incendios

En primer lugar, encender fuego en espacios abiertos. Se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.

Tampoco se permite encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. Además, arrojar o abandonar objetos en combustión.

La situación lleva a suspender las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

Como excepciones se establecen el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023.

Las labores de cosecha y empacado de cereal. En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14.00 y 18.00 horas adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias y, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1.000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

La utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior.

Y actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.