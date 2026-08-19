Todo Aragón, en alto riesgo de incendios forestales este miércoles

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales en Aragón para el 19 de agosto de 2026. - INFOAR

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha declarado la alerta roja por riesgo de incendios forestales en toda la Comunidad y ha pedido prudencia y extremar todas las precauciones.

Se espera viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a suroeste moderado en el Sistema Ibérico y oeste en la Depresión del Ebro; en el resto Aragón, predominará el viento del sureste y sur flojo, con aumentos de intensidad puntuales. No se pueden descartar tormentas en los sistemas montañosos, principalmente en los tercios norte y oriental de Aragón.

Durante la alerta roja, se prohíbe encender fuego en espacios abiertos, suspendiendo temporalmente cualquier autorización al efecto, en zonas recreativas, introducir material pirotécnico en entornos forestales, las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos previstos en entorno forestal --excepto que hayan previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en este nivel de alerta-- y se prohíbe el uso de maquinaria y equipos que puedan producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

No obstante, está exento el uso de ahumadores en la apicultura fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas, las labores de cosecha y empacado de cereal o la siega y recogida de cultivos forrajeros en verde.