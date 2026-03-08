Todos los grupos políticos de la DPZ a excepción de Vox impulsan una declaración conjunta por el 8M

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la DPZ. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos políticos de la Diputación de Zaragoza a excepción de Vox han impulsado una declaración conjunta con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo.

El texto consensuado por el PSOE, el PP, En Común-Izquierda Unida y CHA se suma a los planteamientos de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) reconociendo que aunque "se ha avanzado de manera significativa" en las últimas décadas "aún persisten brechas relevantes, especialmente en el ámbito laboral".

En la declaración se incide en que resulta necesario "reforzar las políticas públicas que incidan en la redistribución de oportunidades, recursos y tiempos para avanzar hacia un modelo social que reconozca el valor económico y social de los cuidados y garantice su corresponsabilidad efectiva".

Asimismo, el texto apunta que la feminización de la pobreza "sigue siendo una realidad" como ponen de manifiesto, apuntan, algunos datos: en torno a 6,6 millones de mujeres en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Por todo ello, acuerdan reafirmar el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres; reiterar la condena de cualquier forma de violencia; promover en colaboración con los agentes sociales iniciativas que favorezcan el empleo digno; invitar a integrar el principio de igualdad en las políticas locales; reivindicar la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente; comprometerse a impulsar y recomendar a los ayuntamientos la aprobación de protocolos frente el acoso sexual; y denunciar el negacionismo de la desigualdad.

Texto íntegro de la declaración Desde su constitución, hace ahora 45 años, la FEMP ha consolidado su compromiso con la igualdad, instando a los gobiernos locales a incorporarla de manera progresiva en sus políticas públicas.

Las resoluciones aprobadas en sus plenos en este periodo han buscado contribuir a que el principio de igualdad se integre en la planificación municipal.

En este recorrido cabe destacar el trabajo orientado a reforzar la implicación de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells en la prevención y la atención frente a la violencia contra las mujeres, así como el impulso de iniciativas destinadas a apoyar a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad como las mujeres del medio rural, mujeres con discapacidad o mujeres mayores.

Todo ello reafirmando siempre la voluntad común de avanzar hacia municipios más justos y libres de discriminación.

Reforzar las políticas con enfoque interseccional que atiendan las múltiples discriminaciones que pueden concurrir en las mujeres por razón de origen, edad, discapacidad, situación socioeconómica, orientación sexual o residencia en el medio rural, garantizando que ninguna mujer quede atrás en el ejercicio de sus derechos.

Pese a que en estas décadas se ha avanzado de manera significativa, aún persisten brechas relevantes, especialmente en el ámbito laboral.

COMPROMISOS DE LA FEMP

Resulta necesario, por tanto, reforzar las políticas públicas que incidan en la redistribución de oportunidades, recursos y tiempos, para avanzar hacia un modelo social que reconozca el valor económico y social de los cuidados y garantice su corresponsabilidad efectiva.

Asimismo, la feminización de la pobreza sigue siendo una realidad, como ponen de manifiesto algunos datos: en torno a 6,6 millones de mujeres en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Por todo ello, en este día 8 de marzo de 2026, la FEMP acuerda reafirmar su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres basada en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, pilares de una sociedad libre y democrática, y la lucha contra los movimientos antigénero, que ponen en riesgo los avances en materia de igualdad.

También reitera la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres, --física, psicológica, sexual, digital, vicaria-- y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, así como el apoyo a las víctimas, impulsando acciones de prevención, sensibilización, atención y coordinación desde el ámbito local.

Promueve, en colaboración con los agentes sociales y en el marco de las competencias locales, iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria, y la eliminación de la brecha salarial, especialmente en aquellos sectores altamente feminizados.

Invita a integrar, de manera transversal e interseccional el principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas locales, reforzando la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones públicas.

Y reivindica la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente, estable y finalista para el desarrollo de políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, asegurando que dichas actuaciones no queden supeditadas a coyunturas económicas ni a desigualdades territoriales.

Además, la FEMP se compromete a impulsar y recomendar a los ayuntamientos la aprobación de protocolos frente al acoso sexual, así como el fomento de espacios seguros para las mujeres.

Por último, denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, que daña de forma sustancial la percepción de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena, y reafirmar el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres.