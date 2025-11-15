Tomasa Hernández destaca el papel de las familias en la educación en el II Congreso Nacional de CONCAPA

La consejera ha inaugurado esta mañana el II Congreso Nacional de Concapa.
La consejera ha inaugurado esta mañana el II Congreso Nacional de Concapa. - CHUS MARCHADOR
Europa Press Aragón
Publicado: sábado, 15 noviembre 2025 13:38

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha inaugurado hoy en Zaragoza el II Congreso Nacional de Consejeros Escolares y Presidentes de Federaciones, organizado por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) con la colaboración de FECAPARAGÓN.

En su intervención, la consejera ha felicitado a la presidenta nacional de CONCAPA, María Ángela Melero, por la organización del encuentro y ha subrayado la importancia del lema elegido: "Tendiendo puentes: Familias y Administración en diálogo por la Educación" para el evento.

"En el Gobierno de Aragón compartimos la firme convicción de que el diálogo sincero y constructivo y la colaboración entre toda la comunidad educativa son los cimientos ineludibles para asegurar una educación de calidad y con valores para el futuro", ha manifestado.

La consejera ha puesto en valor el papel de los padres y madres en la vida escolar de sus hijos, destacando que "las familias son, como bien defiende CONCAPA, el pilar fundamental de la comunidad educativa".

Ha añadido que "su voz, junto a la de los docentes y las administraciones, es crucial para construir una escuela más cercana, participativa y al servicio de la formación integral de la persona".

Por ello, ha deseado que el congreso sea muy fructífero: "Nada más importante que reflexionar sobre la educación y la formación integral de nuestros niños y jóvenes. Que estos puentes que hoy empezamos a tender en Zaragoza se conviertan en sólidas vías hacia la educación del futuro".

El Congreso reúne a representantes del Consejo Escolar del Estado, de los Consejos Escolares Autonómicos, así como a educadores y familias de toda España. Durante la jornada se celebrarán ponencias y mesas redondas que buscan fortalecer los lazos entre las distintas realidades educativas y promover un diálogo constructivo en beneficio de los alumnos.

SOBRE CONCAPA

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) nació en 1929 para promover los intereses de la familia y lograr que sus hijos reciban, en la vida escolar, una formación acorde con sus propias creencias y convicciones.

Trabaja por fomentar la unidad y la participación familia-escuela. Actualmente cuenta con 51 Federaciones Provinciales que integran las Asociaciones de Padres de Alumnos de los colegios, y en las que participan unos tres millones de padres. Su representación en Aragón es FECAPA Aragón.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado