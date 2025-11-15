Tomasa Hernández destaca el papel de las familias en la educación en el II Congreso Nacional de CONCAPA

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha inaugurado hoy en Zaragoza el II Congreso Nacional de Consejeros Escolares y Presidentes de Federaciones, organizado por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) con la colaboración de FECAPARAGÓN.

En su intervención, la consejera ha felicitado a la presidenta nacional de CONCAPA, María Ángela Melero, por la organización del encuentro y ha subrayado la importancia del lema elegido: "Tendiendo puentes: Familias y Administración en diálogo por la Educación" para el evento.

"En el Gobierno de Aragón compartimos la firme convicción de que el diálogo sincero y constructivo y la colaboración entre toda la comunidad educativa son los cimientos ineludibles para asegurar una educación de calidad y con valores para el futuro", ha manifestado.

La consejera ha puesto en valor el papel de los padres y madres en la vida escolar de sus hijos, destacando que "las familias son, como bien defiende CONCAPA, el pilar fundamental de la comunidad educativa".

Ha añadido que "su voz, junto a la de los docentes y las administraciones, es crucial para construir una escuela más cercana, participativa y al servicio de la formación integral de la persona".

Por ello, ha deseado que el congreso sea muy fructífero: "Nada más importante que reflexionar sobre la educación y la formación integral de nuestros niños y jóvenes. Que estos puentes que hoy empezamos a tender en Zaragoza se conviertan en sólidas vías hacia la educación del futuro".

El Congreso reúne a representantes del Consejo Escolar del Estado, de los Consejos Escolares Autonómicos, así como a educadores y familias de toda España. Durante la jornada se celebrarán ponencias y mesas redondas que buscan fortalecer los lazos entre las distintas realidades educativas y promover un diálogo constructivo en beneficio de los alumnos.

SOBRE CONCAPA

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) nació en 1929 para promover los intereses de la familia y lograr que sus hijos reciban, en la vida escolar, una formación acorde con sus propias creencias y convicciones.

Trabaja por fomentar la unidad y la participación familia-escuela. Actualmente cuenta con 51 Federaciones Provinciales que integran las Asociaciones de Padres de Alumnos de los colegios, y en las que participan unos tres millones de padres. Su representación en Aragón es FECAPA Aragón.