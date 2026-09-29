Torres destaca que Vox "logra el estacionamiento regulado gratis para las familias con menores de 3 años" en Zaragoza

Archivo - Trabajadora de estacionamiento regulado - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha destacado el logro de que el estacionamiento regulado sea gratuito para las familias con menores de 3 años" al formar parte de los votos particulares aceptados en el debate en la Comisión de Hacienda.

Vox ha presentado un conjunto de 22 votos particulares a las Ordenanzas Fiscales para el año 2027, que persigue "modificar y apoyar las normativas tributarias orientadas a mejorar la gestión municipal sin trasladar costes, cargas o inseguridad jurídica de forma automática a los ciudadanos", ha explicado Eva Torres.

En su intervención, Torres ha destacado que el foco principal de estas iniciativas está en "las familias, especialmente en las familias vulnerables y en los autónomos y en las pequeñas empresas de la ciudad".

MODERACIÓN FISCAL Y PROTECCIÓN PARA LAS FAMILIAS

Eva Torres ha destacado que la moderación fiscal y la protección a las familias han sido ejes fundamentales que han guiado el sentido de los votos presentados. "Nuestros votos tienen un hilo conductor muy claro. Queremos moderación fiscal, queremos protección de las familias, especialmente las familias con hijos pequeños y familias vulnerables, y queremos proteger a quienes generan actividad económica", ha afirmado.

"Una Administración exigente --ha añadido-- con el contribuyente debe de ser primero exigente consigo mismo y eso debe de ser, a nuestro parecer, la postura del Ayuntamiento".

Por otro lado la portavoz de Vox ha querido dejar claro dónde muchas de las bajadas de impuestos que los diferentes Gobiernos del Partido Popular han puesto en marcha. "He de matizar que el IBI está en el mínimo legal en Zaragoza no porque estuviera en el programa del Partido Popular, sino porque fue uno de los requisitos que puso Vox al Partido Popular para llegar al Gobierno de la ciudad en el año 2019", ha reivindicado.

VOTOS PARTICULARES

Torres ha defendido los votos particulares presentados por Vox que en el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) propone que una empresa que mantiene sus puestos de trabajo no pierda de forma automática su bonificación simplemente por presentar tarde una documentación.

Sobre los plazos municipales, Vox rechaza la ampliación de tres a seis meses del plazo municipal de resolución planteada por el Gobierno de la ciudad, al considerar que empeora las condiciones actuales del ciudadano.

En cuanto al Impuesto de Plusvalía rechazan la introducción de un nuevo párrafo en el impuesto que busca restringir bonificaciones fiscales en transmisiones ligadas a herencias y pactos sucesorios.

En el ICIO y tasas urbanísticas, Vox plantea mantener los módulos básicos de valoración actuales frente a la subida por metro cuadrado sugerida por el proyecto, con el fin de contener la carga fiscal sobre la construcción, la rehabilitación y la reforma de viviendas, autónomos y locales comerciales.

En el ámbito de las tasas de agua y tratamiento de residuos exigen total transparencia y el desglose de los costes netos reales de los servicios --incluyendo ingresos por materiales recuperados o energía-- antes de fijar las tarifas finales a los ciudadanos.

En el estacionamiento regulado abogan por mantener el recargo por exceso de tiempo en 8 euros, rechazando que se duplique a 20 euros al superar las cuatro horas. Asimismo, han solicitado y logrado que las familias con hijos de cero a tres años disfruten de estacionamiento gratuito para un vehículo.

También plantean una reducción del 50 por ciento en las nuevas tarifas profesionales de los bonos para autónomos, comercios y talleres de la ciudad --proponiendo rebajas de 600 a 300 euros, de 450 a 225 euros, y de 1.000 a 500 euros--, al considerarlas "absolutamente desproporcionadas" en comparación con otras ciudades de tamaño similar como Sevilla.

Respecto a las bonificaciones del cementerio han presentado votos para evitar el cobro duplicado o incrementado de tasas por la expedición de acreditaciones de bonos y para congelar los costes por exhumación.