Torres (Vox) "El encuentro con el dj, padre Guilherme, ha superado con creces las expectativas"

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha asegurado que el encuentro con el sacerdote dj, padre Guilherme, para este viernes, 3 de octubre, previo al concierto que ofrecerá en la plaza del Pilar, "ha superado con creces las expectativas" que se habían marcado.

Eva Torres ha informado de que este evento se tuvo que trasladar de la sala Galve a la sala Mozart del Auditorio, ante la "avalancha" de solicitudes iniciales y finalmente este espacio "también se ha llenado".

Así ha trasladado su satisfacción y "valoración positiva" del encuentro que tendrá lugar este viernes a las 17.30 horas en el Auditorio de Zaragoza con el padre Guilherme.

"La respuesta obtenida y la movilización de los jóvenes zaragozanos ha rebasado todas nuestras expectativas. Para ese encuentro, que ya sabíamos que iba a tener una gran aceptación por parte de nuestros jóvenes y de muchas familias que quieren acompañar a estos jóvenes, habíamos pensado en la sala Galve y la sala Mozart, que es a la que tuvimos que trasladar este encuentro por la avalancha de solicitudes que había, también se ha llenado".

CONCIERTO INICIO FIESTAS DEL PILAR

En rueda de prensa, Eva Torres ha subrayado la "satisfacción e ilusión" del grupo municipal de Vox porque este encuentro haya resultado ser un "éxito" y un acto de una "gran aceptación" por parte de los jóvenes zaragozanos.

A su parecer, esta demanda augura que este mismo viernes a las 21.00 horas, en la plaza del Pilar también tendrá un "gran éxito" el concierto del padre Guilherme, con "muchísima afluencia de gente joven, de familias y también, ¿por qué no decirlo?, de gente madura y de gente mayor", ha apostillado Eva Torres.

"Queremos realmente mostrar nuestra satisfacción de ese primer concierto que inaugura nuestras fiestas del Pilar, nuestras fiestas en honor a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, patrona de Aragón, patrona de la Hispanidad y también patrona de la Guardia Civil", ha enumerado la concejal de Vox.