Torres: "Vox impulsa la Ordenanza del Dato que blinda la seguridad y los derechos ante al control digital"

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ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha reafirmado su implicación total en la modernización de la Administración Local al destacar que la Ordenanza del Dato, que ha impulsado su formación política, "blinda la seguridad y los derechos de los ciudadanos frente al control digital".

Eva Torres ha recordado que en Vox defienden una administración "eficaz" con el objetivo de lograr una digitalización que "esté al servicio real del ciudadano y no de su control político", ha diferenciado.

En rueda de prensa, Eva Torres ha explicado que en los últimos meses Vox ha colaborado "intensamente" con el equipo de la Consejería de Economía para dotar a este texto de un carácter "garantista y útil".

Ha dejado claro que la "prioridad absoluta" de Vox ha sido "reforzar" la seguridad jurídica de la futura ordenanza en consonancia "estricta" con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), "protegiendo la intimidad de los zaragozanos frente al perfilado y el rastreo masivo", ha añadido.

ES NECESARIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO

Torres ha recordado que desde 2019, cuando VOX llega al Ayuntamiento de Zaragoza, ha insistido en la necesidad de la transformación digital y de la "necesaria simplificación" tanto administrativa como normativa.

"Es necesario actualizar la Institución a las necesidades del ciudadano del siglo XXI", ha resumido Eva Torres para aludir a la "necesidad de evitar" que esta ordenanza sea una herramienta de control y una herramienta de perfilado de personas.

"El dato debe estar siempre al servicio del ciudadano y de las necesidades reales de la ciudad. Con esto, los zaragozanos pueden tener la tranquilidad de que esta ordenanza va a proteger sus datos y a facilitarles la vida en su día a día", ha razonado.

APORTACIONES DE VOX A LA ORDENANZA

Eva Torres ha recalcado que la simplificación administrativa es "necesaria" para hacer que el Ayuntamiento sea una institución más eficaz y más eficiente. Y para ello, es necesario "regular el acceso y el manejo de los datos y que haya criterios homogéneos a la hora de trabajarlos en todas las áreas municipales".

Las aportaciones de Vox a esta ordenanza pasan por la simplificación administrativa para hacer que el Ayuntamiento sea una institución más eficaz y más eficiente con la regulación del manejo de los datos y que haya criterios homogéneos para trabajarlos en todas las áreas municipales.

En segundo lugar, "proteger mejor" los derechos de los ciudadanos frente al uso creciente de los datos personales; y también "evitar" que cualquier Gobierno pueda utilizar los datos con objetivos de control y perfilados.

SIN ALEGACIONES VECINALES

La idoneidad y el rigor técnico de la norma defendida por Vox se han visto refrendados por el hecho de que el proyecto no ha recibido ninguna alegación vecinal durante su periodo de exposición pública, demostrando ser una herramienta consensuada y alejada de la confrontación ideológica, ha expuesto Eva Torres.

"Nuestro foco --ha finalizado Eva Torres-- está puesto siempre en el bienestar del zaragozano. Vox va a apoyar siempre todo aquello que sea bueno para los ciudadanos y se va a poner enfrente de todo aquello que no les facilite la vida", ha concluido.