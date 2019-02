TorreVillage recurrirá la sentencia contra el plan especial que ha anulado el TSJA

Publicado 25/02/2019 20:25:19 CET

Las obras del 'outlet' continúan con normalidad

La empresa promotora del proyecto de TorreVillage, Grupo Iberebro, ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anula de pleno derecho el plan especial de este 'outlet' en los terrenos de la antigua fábrica de colchones Pikolín.

El plazo para presentar el recurso de casación es de un mes y mientras tanto el parque comercial continúa con las obras, ya que esta sentencia es provisional, han precisado desde la promotora.

TorreVillage cuenta con un 70 por ciento de los trabajos de edificación completados, todos ellos "amparados" en las preceptivas licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por su parte, la zona 'outlet' del complejo comercial posee licencias de actividad, concedidas por la misma administración local. Además el porcentaje de comercialización del proyecto se sitúa por encima del 60 por ciento.

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Grupo Iberebro se retrotrae a 2008 cuando, a través de un convenio firmado por ambas partes, se comprometían a cumplir distintos aspectos. Entre ellos el Ayuntamiento contraía la responsabilidad de tramitar, gestionar y ejecutar el planeamiento preciso para la transformación de usos de los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin con miras a la futura implantación de una superficie comercial.

Por su parte, Grupo Iberebro garantizaba la continuidad de la fábrica de Pikolin dentro del término de Zaragoza, asegurando el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo en la misma.

Bajo este acuerdo marco y "habiendo respetado todas y cada una de las exigencias preceptivas" de la Administración, Grupo Iberebro puso en marcha una iniciativa empresarial con una inversión de más de 100 millones de euros, que contemplaba la implantación de la nueva fábrica de Pikolin en el parque logístico empresarial Plaza (año 2017) y el desarrollo del complejo comercial TorreVillage, que generará 1.000 empleos directos y 8.000 indirectos. La apertura del proyecto comercial está prevista para otoño de este año.

TorreVillage es un complejo comercial y de ocio del Grupo Iberebro, que ocupará una superficie bruta alquilable de 73.800 metros cuadrados, de los que 18.600 estarán destinados a tiendas de moda con descuento, 11.200 metros cuadrados a ocio y restauración y 44.000 metros cuadrados a una zona comercial anexa.

Ubicado en Zaragoza, el centro comercial, que contará con un total de 120 operadores, ha supuesto una inversión de 200 millones y generará más de 1.000 empleos directos.

El proyecto nace para un cliente consumidor de tiendas on line y de villages de otras comunidades autónomas. Con un área de influencia que abarca Aragón, País Vasco, La Rioja, Navarra, Soria, Lérida y el sur de Francia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado sentencia en el caso de los terrenos de la antigua fábrica de colchones de Pikolín. En ella, declara nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del complejo comercial Torre Village.

El Tribunal, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El pasado 23 de diciembre de 2016, 'Yo compro en Las Fuentes' y otros diez colectivos más presentaron recurso contencioso administrativo en el TSJA contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, de 24 de octubre de 2016, de aprobación definitiva del Plan Especial del Área de Intervención H-61-5. En su recurso solicitaban a la Sala que se declarara la nulidad absoluta del acuerdo o, en su caso, se anulara la resolución.

Los magistrados en su sentencia expresan que el Plan Especial ha entrado en cuestiones que afectan a la estructura general del urbanismo de la ciudad y que corresponden en exclusiva al Plan General de Ordenación Urbana.

Inciden en que un Plan Especial no puede nunca sustituir al PGOU en lo que a clasificación del suelo se refiere, fijación de la estructura general y, en este caso en concreto, en materia de limitación de usos. Entienden, por ello, que se ha vulnerado el principio de jerarquía normativa.

Reconocen los magistrados en su sentencia que el PGOU dista de ser claro a la hora de identificar el uso dominante de los sectores de las Zonas H --terrenos en los que estaba ubicada la antigua fábrica de Pikolín y en los que ahora se prevé la construcción del outlet Torre Village--, y que la ampliación de los usos no se ha hecho por la vía adecuada, que sería la modificación del PGOU, si no completando en el Plan Especial la regulación de usos posibles y añadiendo usos admisibles no previstos en el PGOU.