Un total de 1.034 sanitarios de los 15.960 testados en Aragón da positivo a la COVID-19

ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.034 sanitarios de los 15.960 testados en Aragón han dado positivo a la COVID-19, de ellos, 829 por prueba PCR y 205 por test rápidos o ELISA. Esto supone que cuatro quintas partes de los aproximadamente 20.000 profesionales del Servicio Aragonés de Salud (Salud) han sido sometidos a algún tipo de prueba y que el 6,48 por ciento de ellos han resultado infectados en algún momento por el coronavirus.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el director gerente del Salud, Javier Marión, quien ha informado de que hasta este lunes, 25 de mayo, se habían hecho 21.451 pruebas, 9.612 de ellas de PCR, 7.897 test rápidos y 3.942 test de anticuerpos por la técnica ELISA.

Marión ha considerado que dado el elevado número de profesionales sanitarios a los que se ha realizado algún tipo de prueba el resultado obtenido "se acerca bastante a la realidad".

Asimismo, ha dicho que a fecha de este miércoles, 27 de mayo, hay 170 profesionales de baja a causa de la COVID-19 y ha recordado que cuando un trabajador del sistema sanitario presenta algún tipo de síntoma compatible con coronavirus, se le retira de su puesto y se les realiza una prueba PCR "para saber si en ese momento está infectado".

Si es así, ha continuado Marión, se declara como caso y el servicio de prevención de riesgos del hospital o desde el centro de salud se revisa quiénes han sido sus contactos, tanto de alto como de bajo riesgo, y se hace un seguimiento de los mismos, ya sean profesionales, familiares u otro tipo de persona, a quienes, si presentan algún síntoma, "se les hace automáticamente una PCR".

CONTRATACIONES

El Departamento de Sanidad ha comunicado que este martes se han adjudicado 38 contratos de diez especialidades diferentes destinados a los diferentes centros hospitalarios de la Comunidad autónoma para el refuerzo de plantillas, ofertados fundamentalmente a los profesionales que acaban de terminar su formación MIR.

En concreto, se han hecho nueve contratos en la especialidad de Medicina Interna; siete en Cirugía Ortopédica y Traumatología; seis en Medicina Intensiva; cinco en Cirugía General y Aparato Digestivo; cuatro en Urología; tres en Cardiología; dos en Oncología Médica; uno en Cirugía Plástica-Estética y Reparadora y otro en Cirugía Torácica.

En cuanto a Atención Primaria, la próxima semana se celebrarán sendos actos de adjudicación en medicina de familia, con 125 plazas, entre las que se incluyen vacantes previas, y en enfermería 106 plazas.

MATERIALES DE PROTECCIÓN

Por otra parte, el gerente del Salud ha contado que se ha iniciado el establecimiento de una reserva estratégica de equipos de protección individual y otros materiales para hacer frente a la COVID-19 ante posibles rebrotes.

No obstante, ha aclarado que en algunos casos todavía no es posible por la falta de disponibilidad, como batas, guantes o hisopos, en los que se trabaja con un stock de "dos o tres semanas", mientras que sí que se he hecho acopio y hay reservas de mascarillas quirúrgicas, de las que "tenemos varios millones desde hace tiempo".

En el caso de las batas, "se nos suministran semanalmente" y en "gran medida" están siendo confeccionadas por empresas aragonesas, cuya capacidad "da de sí para tener un almacenamiento para dos o tres semanas". Marión ha agregado que cuando los mercados "vuelvan a una situación razonablemente normal", se podrá realizar ese "almacenamiento a largo plazo".

ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

En otro orden de cosas, el director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, José María Abad, ha informado de que este lunes ha acabado la segunda ronda del estudio de seroprevalencia promovido por el Ministerio de Sanidad en todo el país.

"Quedará la tercera, que está prevista en junio", para que a finales de ese mes haya concluido el estudio, cuyos datos serán analizados por el Instituto de Salud Carlos III, que será quien dé a conocer las conclusiones.

Abad ha estimado que lo "esperable" es que el incremento de prevalencia "no sea muy relevante" en esta fase por los datos de incidencia que se están registrando, que reflejan que "no ha habido una transmisión comunitaria importante" de la COVID-19, pero "habrá que esperar a ver los resultados del estudio".