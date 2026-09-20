Un total de 55 empresas aragonesas estarán en Feindef 2027, un 62% más que la última edición

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 empresas aragonesas estarán presentes en FEINDEF 2027, la principal feria internacional de España en materia de defensa y seguridad, lo que supone un incremento del 62% respecto a la anterior edición, en la que participaron 34 compañías de la comunidad.

Las empresas aragonesas ocuparán una superficie expositiva conjunta de más de 1.200 metros cuadrados, consolidando el creciente peso de Aragón en el sector de la defensa y las tecnologías duales.

Una participación articulada bajo el paraguas del Hub de Defensa de Aragón, iniciativa que busca reforzar la visibilidad, cooperación y capacidad de internacionalización de las empresas de la Comunidad vinculadas a este sector estratégico.La Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2027 en IFEMA Madrid.

El Pabellón de Aragón, organizado por Aragón Exterior (AREX), el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la Dirección General de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial del Gobierno de Aragón, contará con una superficie de más de 530 metros cuadrados y estará identificado con la imagen del Hub de Defensa de Aragón.

En este espacio estarán presentes 35 empresas, que dispondrán de espacios individuales de un mínimo de 9 metros cuadrados para presentar sus productos y capacidades y mantener reuniones con visitantes y potenciales clientes.

El pabellón contará además con zonas comunes y un programa conjunto de actividades.A esta superficie se sumarán los stands individuales de otras 20 empresas aragonesas, que ocuparán alrededor de 700 metros cuadrados. Algunas estarán ubicadas junto al espacio autonómico, mientras que otras estarán distribuidas en diferentes pabellones de FEINDEF.

En conjunto, las 55 empresas participantes superarán los 1.200 metros cuadrados de presencia expositiva, reforzando la visibilidad de Aragón ante empresas, administraciones y profesionales de la industria internacional de defensa y seguridad.

HUB DEFENSA DE ARAGÓN

El Hub de Defensa de Aragón integra ya a 150 empresas y entidades vinculadas a la industria de defensa, seguridad y tecnologías duales. Desde su puesta en marcha, 110 pymes y startups han participado en programas especializados de acompañamiento, mientras que 250 empresas han tomado parte en ferias sectoriales y misiones comerciales, ampliando su visibilidad y sus oportunidades de negocio tanto en España como en los mercados internacionales.

En este marco, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 400.000 euros, destinada a pequeñas y medianas empresas para impulsar su posicionamiento y promoción en los ámbitos de la defensa, la seguridad y las tecnologías duales.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre, con el objetivo de facilitar que un mayor número de empresas aragonesas pueda incorporarse a este ecosistema, reforzar sus capacidades y aprovechar las oportunidades que ofrece una industria estratégica y con un elevado potencial de crecimiento.

Esta convocatoria se integra en el conjunto de actuaciones desarrolladas por el IAF durante 2025 y 2026 para consolidar el ecosistema industrial y tecnológico de defensa en Aragón, con una doble orientación: fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas de las empresas y, al mismo tiempo, aumentar su visibilidad, internacionalización y oportunidades de negocio.

En este proceso, el Hub ha reforzado la presencia de las empresas aragonesas en los principales encuentros nacionales e internacionales del sector. Entre ellos destaca la participación en FEINDEF y, en 2026, la presencia por primera vez de Aragón en Eurosatory, en París, con 12 empresas de la Comunidad.

Junto a esta apuesta por la promoción internacional, el IAF ha desarrollado programas específicos para acompañar a las empresas en su crecimiento.

Entre las principales iniciativas destacan IAF Diverdef, dirigido al acompañamiento de pymes con potencial de dualización; IAF Growth, orientado a facilitar el acceso a nuevos mercados de empresas ya vinculadas al sector; y el programa de Certificación y Homologación, que presta apoyo en procesos de registro en defensa, certificaciones, homologaciones y sistemas de calidad.