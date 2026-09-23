Un total de 756 carteles informativos del Teléfono del Mayor serán difundidos en la farmacias

El vicepresidente Alejandro Nolasco, junto a los presidentes de los Colegios de Farmacéuticos: Raquel García, Ángel Más y María José Villafranca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, mediante el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y los colegios oficiales de Farmacéuticos de Huesca, Zaragoza y Teruel para favorecer la colocación de materiales informativos relativos al Teléfono del Mayor (900 252 626) en las oficinas farmacéuticas y botiquines farmacéuticos en las tres provincias de Aragón, tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales.

Así lo han firmado en el mencionado convenio el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco; la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca, Ángel Más, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel, María José Villafranca.

Para ello, El ejecutivo autonómico se compromete a poner a disposición de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las tres provincias un total de 756 carteles informativos del servicio Teléfono del Mayor, para lograr la difusión y publicidad de este servicio.

Al mismo tiempo, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos distribuyen a sus colegiados los materiales informativos del Teléfono del Mayor, de modo que puedan instalarlos de forma voluntaria y gratuita en farmacias y botiquines farmacéuticos.

La distribución y posterior colocación de los materiales entregados será comunicado a la Dirección General de Mayores del Gobierno de Aragón.

Alejandro Nolasco ha valorado que la firma de este convenio pretende "incrementar la difusión del Teléfono del Mayor, que es gratuito, y se trata de un servicio para las personas mayores de Aragón que viven en su domicilio, se encuentran en riesgo de pérdida de autonomía funcional o presentan situaciones de vulnerabilidad social".

Una labor a la que "las farmacias contribuyen de manera significativa, porque desempeñan un papel social de relevancia al mantener un contacto directo con la población y ubicarse en amplias zonas de nuestra región", ha dicho el consejero. "Son establecimientos utilizados por frecuencia por personas mayores, un colectivo que encuentra en sus profesionales un apoyo seguro y fiable frente a las necesidades que presentan", ha agregado.

El Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia entregará los materiales referenciados durante los próximos siete días a los Colegios. Después distribuirán estos materiales para su colocación en farmacias y dispensarios en un plazo máximo de 15 días.

La celebración de este convenio no genera compromisos de carácter económico para el Gobierno de Aragón ni da lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.