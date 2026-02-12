El Tour del talento 2026 llega Huesca para impulsar, activar y movilizar el talento joven

Presentación del Tour del talento en Huesca. - FUNDACIÓN IBERCAJA

HUESCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tour del talento 2026 se ha presentado este jueves en Huesca, coorganizado por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento y la Fundación Ibercaja, y llegará a la ciudad del 23 al 27 de febrero, tras su paso por El Baix de Llobregat a principios de mes, para impulsar, activar y movilizar el talento joven.

La cita ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; el director del Tour del talento, Jordi Estruga; la directora de Premios Princesa de Girona, Ingrid Aznar; y la Community Lead de TRIVU, entidad impulsora del Tour, Anabel Antela.

Así, el Tour del talento 2026 llegará a Huesca del 23 al 27 de febrero con una amplia programación dirigida a inspirar, acompañar y activar el talento joven del territorio, con el objetivo de inspirarles con historias reales que están cambiando el mundo, ayudarles a conocerse mejor, activar su talento y favorecer su desarrollo personal y profesional.

Entre las acciones ligadas al Tour, habrá talleres, coloquios, conferencias, actividades culturales, espacios de networking, sesiones inspiradoras y encuentros con profesionales para ayudar a los participantes a descubrir su potencial y conectar con oportunidades de futuro, bajo el lema "talento joven en acción".

HUESCA, PUNTO DE ENCUENTRO DEL TALENTO JOVEN

Huesca acogerá más de 60 actividades, con un programa que combinará experiencias formativas, inspiradoras y culturales, con el propósito de reforzar el ecosistema de talento joven y generar oportunidades reales de desarrollo personal y profesional.

El Foro de Talento inaugurará esta parada, ofreciendo un entorno inspirador y práctico dirigido a jóvenes universitarios, emprendedores, estudiantes de FP Superior y a quienes se encuentran en el inicio de su trayectoria profesional o en proceso de definir su propósito vital.

Durante la sesión, los participantes podrán conectar con referentes, conocer experiencias reales de jóvenes que ya están impulsando su futuro a través de programas de la Fundación Princesa de Girona como 'Generación talento', 'Generación propósito' y el Programa de Becas y Ayudas Princesa de Girona, así como descubrir de primera mano qué buscan actualmente empresas líderes implantadas en el territorio como Fundación Ibercaja y Amazon Web Services (AWS), entidades comprometidas con el desarrollo del talento joven y con el impulso del Tour del talento en Huesca.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

La alcaldesa de Huesca ha destacado que esta es una actividad que "nace desde y para toda la ciudad y mira especialmente a los jóvenes, pero que abraza a toda la sociedad, porque el talento no entiende de edades ni fronteras".

En su opinión, el Tour del Talento marcará "un antes y un después" y su impacto será profundo y su legado permanecerá en el tiempo, sembrando oportunidades y abriendo caminos para que el talento joven pueda crecer, soñar y desarrollarse, no solo en la ciudad de Huesca, sino en toda la provincia.

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja ha indicado: "Nuestra implicación en el Tour del talento responde a una convicción profunda de que los jóvenes no son solo el futuro, son el presente que ya está transformando nuestra sociedad".

"Desde Fundación Ibercaja, queremos estar a su lado, acompañarlos, escucharlos y ofrecerles herramientas y oportunidades reales para que puedan desarrollar sus proyectos y sus pasiones. Tenemos la responsabilidad de empujar, motivar y acercar a los jóvenes a referentes y fuentes de inspiración que les ayuden a creer en sus propias capacidades", ha añadido Rodrigo.

Asimismo, el director del Tour del talento ha señalado: "Afrontamos la segunda parada en Huesca con una gran dosis de ilusión y con el impulso positivo que nos dejó la primera parada en Cataluña. Huesca ha mostrado una implicación ejemplar, que ha permitido construir una agenda amplia y distribuida por varios espacios de la ciudad, con actividades muy diversas que tratan emprendimiento, gestión emocional, deporte, innovación y cultura".

PRINCESA DE GIRONA CONGRESFEST

El acto central del Tour del talento, el 'Princesa de Girona CongresFest', se celebrará en el Palacio de Congresos de Huesca el 24 de febrero, con expertos y profesionales, premiados de la Fundación y de otros jóvenes relevantes.

El momento álgido de la mañana llegará con la proclamación del ganador del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026. Los cinco jóvenes finalistas al galardón son las emprendedoras Patricia Aymà Maldonado, de Òdena (Barcelona); la vallisoletana Beatriz de los Mozos Velasco; Elena Martínez Martínez, de Ourense; la palenciana Carla Maté Goldar; y la madrileña Natalia Rodríguez Núñez-Milara.

FORMACIÓN, EMPLEABILIDAD Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

La formación, la empleabilidad y el emprendimiento constituirán uno de los principales ejes del Tour, con especial atención a la orientación profesional y al acompañamiento de los jóvenes en la toma de decisiones formativas y laborales a lo largo de su trayectoria vital.

El programa incluirá una sesión de speed mentoring para conectar a los jóvenes con profesionales de distintos sectores. Asimismo, la Feria de Orientación Profesional reunirá a empresas y entidades del territorio.

Este eje se verá reforzado con sesiones del programa 'Princesa de Girona Inspira', así como con encuentros con premiados y referentes vinculados a la Fundación, que compartirán sus experiencias personales y profesionales con el objetivo de motivar a los jóvenes a impulsar sus propios proyectos y trayectorias vitales.

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EMPRESA

También impulsará el Tour actividades dirigidas a acercar la ciencia y la tecnología a los jóvenes, fomentando las vocaciones STEM y promoviendo el papel de la innovación como motor de desarrollo profesional y social.

En Huesca, coincidiendo con la proclamación del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, la empresa se consolida como uno de los ejes transversales de la semana, integrándose en talleres, sesiones prácticas y encuentros que combinan ciencia, tecnología, innovación y, sobre todo, espíritu emprendedor.

Entre ellas, se desarrollarán encuentros para visibilizar referentes femeninos en ciencia y tecnología, así como actividades orientadas a despertar el interés por estas disciplinas y competencias empresariales.

Se incorporará la cultura, el bienestar emocional y la música como ejes clave para el impulso del talento joven, combinando arte, creatividad y desarrollo personal a través de exposiciones, proyecciones audiovisuales, actividades musicales y encuentros culturales.

MÁS PROPUESTAS

Entre los hitos destacados, la ciudad acogerá un concierto lírico de la Carroza del Teatro Real en la catedral el 25 de febrero por la tarde, que se completará con un segundo concierto al día siguiente en Zaragoza, en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón.

También se incluirá la proyección del premiado largometraje 'Ciudad sin sueño', del cineasta Guillermo Galoe, premiado por la Fundación en la categoría Arte (2023), que dará lugar a un espacio de diálogo con los jóvenes en torno a la creatividad, el talento emergente y las nuevas narrativas audiovisuales.

Igualmente, se entregará el Premio Honorífico 2026 del Pirineos Mountain Film Festival al alpinista, geólogo e investigador científico Jerónimo López, referente internacional en escalada y en el estudio de territorios naturales como la Antártida y una de las voces más autorizadas sobre los efectos del cambio climático en montañas y glaciares.

Como colofón, el IES Pirámide, reunirá a estudiantes de la ciudad en una jornada deportiva que combinará acrosport con dinámicas que fomentan habilidades sociales y estilos de vida saludables.