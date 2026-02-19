Un trabajador de la construcción a punto de jubilarse muere en un accidente laboral en Ballobar (Huesca)

Ubicación del municipio oscense de Ballobar. - ELABORACIÓN PROPIA

BALLOBAR (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

Un trabajador del sector de la construcción, al que sólo le faltaba un mes para jubilarse, ha fallecido este miércoles en el municipio oscense de Ballobar tras quedar atrapado en una máquina telescópica.

Así lo han asegurado los sindicatos CCOO y UGT, que han convocado una concentración este viernes para denunciar la falta de medidas preventivas y exigir más control en materia de seguridad laboral, y lo han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno de Aragón. Este es el primer fallecido en accidente laboral de 2026 en la Comunidad.

El siniestro sucedió en torno a las 15.00 horas en una explotación ganadera de esta localidad del Bajo Cinca, donde su empresa ejecutaba labores de albañilería subcontratadas.

El trabajador fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde falleció poco después como consecuencia de las graves heridas.

Los sindicatos han llamado a la ciudadanía y a los trabajadores a participar en este acto de "protesta y memoria" para reclamar entornos laborales seguros y evitar "nuevas tragedias".