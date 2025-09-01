Trabajadores piden diálogo y reabrir las Zonas Jóvenes cerradas frente a la "tozudez" del Ayuntamiento de Zaragoza

Habrá más movilizaciones si el Gobierno municipal "no ceja en su empeño de imponer" el nuevo modelo juvenil

ZARAGOZA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de las Zonas Jóvenes de Zaragoza, Susana Satué y José Antonio Yagüe, han pedido la creación de una mesa de diálogo para buscar una salida al conflicto en torno a este servicio, frente a la "tozudez" del Gobierno de la ciudad, que incluya la reapertura de los ocho casas de juventud cerradas entre este verano y el pasado --Parque Goya, Santa Isabel, Arrabal, La Jota, Miralbueno, Valdefierro, Casablanca y Oliver--.

Los representantes de los trabajadores de las Zonas Jóvenes han hecho esta demanda tras una reunión en el grupo municipal de ZeC con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

"Queremos una salida al conflicto, porque en todo este tiempo sólo hemos visto una tozudez desde el Ayuntamiento en poner su plan, pero no ha tendido en ningún momento la mano para negociar, para conocer nuestras necesidades y para mejorar realmente, si quieren mejorar el ocio juvenil", ha expresado José Antonio Yagüe.

La primera de sus reclamaciones pasa por la reapertura de las ocho Zonas Jóvenes "finiquitadas" y "asesinadas": las de Parque Goya, Santa Isabel, La Jota, Arrabal, Miralbueno, Valdefierro y Casablanca --cuyo cierre se anunció el pasado 1 de agosto--, más la de Oliver, que cesó su actividad con la puesta en marcha del nuevo espacio de El Túnel.

A ello ha sumado la petición de un "pliego digno" para estos trabajadores y para los de los Proyectos de Integración de Espacios Escolares (PIEE). "Ya ha durado la broma bastante", ha remarcado, refiriéndose a unos "pliegos de la vergüenza".

Por último, Yagüe ha defendido una salida que pase por la remunicipalización de unos servicios de juventud que "nunca debieron salir" porque su externalización ha provocado "precarización" y "un deterioro que se está viendo pliego tras pliego".

Ha cerrado invitando a la ciudadanía a la concentración convocada esta tarde contra este cambio de modelo, a partir de las 17.30 horas, frente a la Zona Joven Parque Goya --calle Poesía, 3--, que incluirá diferentes actividades como un torneo de guiñote, y advirtiendo de que "habrá más movilizaciones en tanto en cuanto el Ayuntamiento no ceje en su empeño de imponer este pésimo sistema".

"SE QUIERE ACABAR CON LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD"

Sobre la reunión con el secretario de Estado, ha reconocido que el cierre "no se puede evitar" al tratarse de una competencia municipal, aunque sí que han abordado posibilidades de acciones comunes y que "es importante que todas las administraciones puedan darse la mano en este tema y llegar a consensos y acciones conjuntas y combinadas".

La portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, ha añadido que los cierres de espacios juveniles no es algo que esté pasando únicamente en Zaragoza, sino que "está sucediendo en muchas otras comunidades autónomas" porque "lo que se quiere es acabar con las políticas de juventud y con las políticas desde la educación hasta la protección y la reforma".

PIEES O ZONAS ESCOLARES

Por su parte, Susana Satué ha recordado que la situación "crítica" afecta también a los PIEEs y que todo nace de "una decisión unilateral" del Área de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. "No hubo consulta", ha aseverado.

Con esta decisión, ha continuado, siete barrios de la ciudad "se quedan sin sus centros juveniles de referencia" y "miles y miles de jóvenes" se quedan "sin proyectos socioeducativos", además de que aproximadamente 20 trabajadores "se van a ir directamente a la calle de forma inminente" como consecuencia de estos cierres.

A ello ha sumado que, este 1 de septiembre, entran en vigor los "pliegos de la vergüenza" y "recortes" en los PIEEs, después de que dos convocatorias quedaran desiertas y de que el Gobierno de la ciudad se haya "empeñado" en un procedimiento negociado sin publicidad. Ha agregado que este asunto se ha gestionado "con muy poca ética", anunciado en pleno verano y enterándose "por la prensa".

Así, ha explicado que dos empresas van a aceptar estos recortes este mismo 1 de septiembre, negociando la modificación de sus contratos con su personal, y que el resto lo harán a partir del 1 de octubre.

A este respecto, ha alertado de que, "si no entra el sentido común", el Área de Juventud se está planeando la "chapuza" de compensar con dinero público a las contratas por los despidos que se vayan a llevar a cabo.

Otro escenario que se podría generar a partir de estos nuevos pliegos es el cierre de 37 de las 41 zonas escolares o PIEEs, una eliminación "desoladora" que va a dejar a muchos jóvenes sin sus recursos de referencia.

En todo caso, Susana Satué ha apuntado que lo que sí que saben "seguro" es que se va a reducir entre un 66 y un 80 por ciento la presencia de los PIEEs en los centros educativos, con un "perjuicio significativo a miles y miles de jóvenes que hacen uso diario de estos recursos, recursos de ocio educativo y tiempo libre de calidad", además de "decenas" de despidos en las contratas.

RECHAZO A "MACROCENTROS" SIN PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

Ha concluido diciendo que "ningún estudio" ni "ninguna encuesta" en la ciudad pidió el cierre de centros de referencia para los jóvenes, que cuentan con proyectos socioeducativos --"que no tienen ni la Azucarera, ni el Túnel ni ningún otro "macrocentro"--, por lo que no hay ningún nuevo centro que los pueda sustituir.

"Nadie se cree que un joven de Casablanca se vaya a cruzar hasta el Túnel o que un chaval de Santa Isabel pueda llegar a la Azucarera", ha agregado José Antonio Yagüe, calificando el nuevo modelo del Consistorio como "mercantilista" y "consumista", bajo el lema "ven, haz tu actividad y lárgate". "No hay un proyecto socioeducativo detrás y sobre todo no hay un espacio de socialización y de dinamización con el joven", ha lamentado.

Los jóvenes, ha recalcado, lo que quieren es "tener un punto de encuentro en el que poder estar y socializar con otros jóvenes como ellos", por lo que el nuevo modelo "muestra claramente el desconocimiento que tiene la clase política que gobierna ahora mismo en la ciudad sobre los proyectos juveniles y lo que quieren los jóvenes", ha sostenido.

"El ayuntamiento que preside Natalia Chueca, con Ruth Bravo en Juventud a los mandos y determinadas personas del Servicio de Juventud están cerrando estos centros y están dejando fuera a miles y miles de jóvenes de esta ciudad, que es realmente lo que nos inquieta", ha reiterado, apuntando que en esto han encontrado "un punto de unión" con el secretario de Estado.