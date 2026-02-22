Los trabajos de mejora del firme cortan desde este lunes la carretera ZP-1303 entre Asín y Orés

ZARAGOZA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera ZP-1303 entre las localidades zaragozanas de Asín y Orés permanecerá cortada al tráfico por obras a partir de este lunes 23 de febrero.

Los trabajos van a ser llevados a cabo por la Diputación de Zaragoza y se desarrollarán en el tramo entre los puntos kilométricos 3,150 y el 6,480.

El propósito de esta actuación es la mejora del firme y para ello el tramo mencionado permanecerá cortado en principio durante cuatro días.

Las obras se desarrollarán durante el horario laboral, de 8.30 horas a 18.30 horas aproximadamente y el tráfico se reestablecerá cuando finalicen los trabajos sin previo aviso.