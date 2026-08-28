Tráfico activa un dispositivo especial en MotorLand para gestionar la llegada de los aficionas al Gran Premio de Aragón

Patrullas de helicópteros, incluido el Pegasus, y drones realizarán misiones de vigilancia y denuncia de conductas peligrosas - MOTORLAND

ZARAGOZA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado un dispositivo especial con motivo de la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026 en MotorLand-Alcañiz, que se desarrollará hasta el próximo domingo, 30 de agosto, y que supondrá un importante incremento de la circulación en las carreteras del entorno del circuito. El operativo, diseñado para garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad de los asistentes, prestará una atención especial a los motoristas, que protagonizarán buen parte de los desplazamientos previstos.

El dispositivo se pone en marcha coincidiendo con la Operación Especial Retorno del Verano, que se desarrolla entre este viernes y el lunes, 31 de agosto, y que prevé unos 475.000 desplazamientos en el conjunto de Aragón. De este modo, los movimientos habituales de regreso de las vacaciones y de salida hacia los destinos turísticos se superpondrán durante este fin de semana con los desplazamientos hacia MotorLand, aumentando la intensidad circulatoria en distintos puntos de la red viaria aragonesa.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado que el operativo de MotorLand supone una actuación específica que "se superpone" a la operación general de tráfico y que está "acomodada a todo el entorno de Alcañiz". Las medidas de vigilancia se mantendrán desde este viernes, coincidiendo con los entrenamientos, hasta la noche del domingo, cubriendo también el retorno de los asistentes una vez finalice el Gran Premio.

Beltrán ha destacado como una de las principales características del dispositivo la separación de los tráficos de motocicletas y automóviles, una medida que se aplica debido a la "altísima influencia de motos" que registra el evento. La diferenciación de los flujos pretende ordenar los desplazamientos y reducir los riesgos derivados de la elevada concentración de vehículos de dos ruedas en las carreteras próximas al circuito.

El Plan de Tráfico y Seguridad elaborado por la DGT contempla la coordinación de las distintas administraciones implicadas y establece medidas para garantizar tanto la seguridad vial como una movilidad razonable en las carreteras de acceso a MotorLand. Los agentes podrán adaptar las condiciones de circulación en función de la situación que se registre en cada momento y, especialmente, ante posibles retenciones.

CONTROLES REFORZADOS DE VELOCIDAD, ALCOHOL Y CONDUCCIÓN PELIGROSA

El dispositivo contará con la presencia de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en los principales ejes viarios del país y en las carreteras de influencia del circuito, además de patrullas especiales de vigilancia. El operativo reforzará especialmente la detección de conductas que puedan poner en riesgo la seguridad del resto de usuarios.

En concreto, se intensificarán los controles sobre conductas arriesgadas, conducción peligrosa, velocidad, alcoholemia, drogas y documentación obligatoria. La vigilancia de la velocidad se realizará tanto mediante los radares fijos existentes como a través de puntos de verificación instalados por los agentes en tramos próximos al circuito en los que en años anteriores se detectaron comportamientos de riesgo.

Para ello, la Agrupación de Tráfico utilizará también vehículos equipados con radar y vehículos camuflados, estos últimos destinados a detectar infracciones mientras circulan. El objetivo es evitar que el incremento de circulación asociado al Gran Premio derive en comportamientos especialmente peligrosos, sobre todo en las vías frecuentadas por motociclistas.

La vigilancia se extenderá además al espacio aéreo. El helicóptero Pegasus de la DGT realizará vuelos sobre los diferentes recorridos que conducen hasta Alcañiz y también supervisará otras carreteras de la Comunidad Autónoma. Este sistema permite controlar la velocidad mediante láser desde una altura de unos 300 metros y a una distancia de hasta un kilómetro.

A los medios aéreos tradicionales se incorporarán drones, que ampliarán la cobertura de vigilancia en el entorno del circuito. Beltrán ha señalado que estos dispositivos están resultando "muy útiles" para ampliar la capacidad de control desde el aire y complementar el trabajo de los helicópteros.

También se establecerán distintos puntos para realizar controles de alcoholemia y drogas, con el objetivo tanto de detectar infracciones como de disuadir de la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.

La DGT recuerda que el riesgo de sufrir lesiones de un motorista es entre 20 y 40 veces superior al de un usuario de turismo, según los datos incluidos en el Plan de Tráfico y Seguridad. Por ello, el dispositivo presta una atención específica a este colectivo, que tendrá un peso especialmente relevante en los desplazamientos hacia el circuito durante el fin de semana.

ACCESOS DIFERENCIADOS PARA COCHES Y MOTOS

Una de las principales medidas del plan será la separación de los itinerarios de turismos y motocicletas en los principales accesos a MotorLand. Los conductores deberán prestar especial atención a la señalización instalada y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes, que prevalecerán sobre las instrucciones de los navegadores GPS.

Desde Zaragoza, los turismos accederán por la N-232 hasta el kilómetro 149, en el cruce de El Regallo, donde tomarán la TE-35 en dirección a Puigmoreno y Valmuel y posteriormente la TE-V-7032 hasta el circuito. Las motocicletas, en cambio, continuarán por la N-232 hasta el kilómetro 141, donde enlazarán con la A-2404 para llegar a MotorLand.

Para los vehículos procedentes de Valencia, Teruel y Madrid, el acceso se realizará por la N-211 hasta su enlace con la N-232, en Venta de la Panolla. Los turismos tomarán posteriormente, en el kilómetro 138, la carretera de La Estanca, mientras que las motos continuarán por la N-232 hasta el kilómetro 141 y accederán por la A-2404.

Desde Tarragona y Morella, los vehículos llegarán por la N-232 hasta el inicio de la variante de Alcañiz. Los coches continuarán por la variante sur y posteriormente tomarán la carretera de La Estanca, mientras que las motocicletas seguirán por la N-232 en sentido Zaragoza hasta el enlace con la A-2404.

En el caso de los vehículos procedentes de Barcelona, Lérida y Caspe, los turismos podrán acceder mediante la carretera local que enlaza con la TE-V-7032 y desde esta vía hasta el circuito. Las motos continuarán por la N-211 y, antes de entrar en Alcañiz, tomarán el desvío hacia la N-232 para acceder posteriormente por la A-2404.

RESTRICCIONES Y POSIBLES CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN

Durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada, vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos especiales en diferentes carreteras del entorno de MotorLand.

Las restricciones estarán vigentes el sábado entre las 10.00 y las 20.00 horas y el domingo entre las 8.00 y las 20.00 horas. Afectarán a tramos de las carreteras N-211, N-232, A-2404, TE-35, TE-36, TE-V-1336, TE-V-7032, TE-V-7033 y CHE-0904.

Durante esas franjas horarias, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil podrá establecer carriles adicionales y sentidos únicos de circulación en determinados tramos de las carreteras afectadas para favorecer la entrada y salida de los asistentes y responder a las condiciones del tráfico.

El objetivo del dispositivo es compatibilizar la llegada y salida de miles de aficionados con la movilidad habitual de la zona y garantizar que un fin de semana marcado por la elevada presencia de motocicletas se desarrolle con la máxima seguridad posible.