Tráfico prevé 380.000 desplazamientos en Aragón en la primera gran operación salida del verano y apela a la prudencia

Beltrán pide planificar los viajes, revisar el vehículo y evitar las prisas para avanzar hacia el objetivo de “cero fallecidos” en las carreteras - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que 380.000 desplazamientos recorran las carreteras aragonesas durante la primera Operación Especial de Tráfico del verano, que comenzará este viernes 3 de julio coincidiendo con el primer fin de semana vacacional y se prolongará hasta el domingo 5 de julio.

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, ha presentado este jueves el dispositivo especial desde el Centro de Gestión de Tráfico de Zaragoza, donde ha insistido en la necesidad de extremar la prudencia para continuar reduciendo la siniestralidad en las carreteras durante los meses estivales, una de las épocas con mayor intensidad circulatoria del año.

Beltrán ha explicado que la operación supondrá un importante incremento de desplazamientos hacia segundas residencias, zonas de costa, montaña y municipios rurales, por lo que la DGT activará un amplio despliegue de regulación, vigilancia y asistencia para garantizar la movilidad y reforzar la seguridad vial.

El operativo contará con la máxima disponibilidad de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, patrullas aéreas y equipos de mantenimiento e instalación de medidas especiales en carretera.

"Nuestro objetivo es que todo el mundo llegue a su destino, disfrute de las vacaciones y vuelva con seguridad", ha señalado el delegado, quien ha recordado que el propósito sigue siendo alcanzar "el objetivo cero" en el número de fallecidos en las carreteras.

En este sentido, ha destacado la evolución registrada en los últimos años durante la operación salida de verano, al pasar de 12 víctimas mortales en 2024 a ocho el año pasado, aunque ha reconocido que la cifra sigue siendo inasumible. "Si hay que marcar una tendencia que sea descendente", ha afirmado.

LLAMAMIENTO A LA PREVENCIÓN ANTES Y DURANTE EL VIAJE

Beltrán ha centrado buena parte de su intervención en las recomendaciones dirigidas a los conductores, insistiendo en que muchas incidencias pueden evitarse con una adecuada planificación antes de iniciar el viaje.

Entre los principales consejos ha citado revisar el estado general del vehículo, prestando especial atención a neumáticos, frenos, dirección, niveles de aceite y cualquier posible avería mecánica antes de salir a carretera.

Asimismo, ha recomendado planificar previamente la ruta, consultar el estado de las vías y mantenerse informado sobre posibles incidencias derivadas tanto de obras como de los incendios forestales activos, que podrían provocar cortes de tráfico o problemas de visibilidad por humo.

"Hay que planificar adecuadamente, salir sin prisas y disfrutar también del rato de la carretera", ha señalado Beltrán, quien ha insistido en adaptar siempre la velocidad a las condiciones de la vía y evitar convertir el viaje en una carrera para llegar antes al destino.

En este sentido ha recordado la obligatoriedad de utilizar correctamente todos los sistemas de retención, como el cinturón de seguridad, las sillas infantiles homologadas y el casco en motocicletas.

Especial importancia ha concedido al uso de la baliza V-16 conectada, cuya geolocalización permite que los centros de gestión conozcan de inmediato la ubicación exacta de un vehículo averiado, agilizando así la asistencia y mejorando la seguridad de los ocupantes.

El delegado ha reiterado además uno de los mensajes tradicionales de la DGT: tolerancia cero con el alcohol al volante y descanso suficiente antes de emprender cualquier desplazamiento.

DISPOSITIVO ESPECIAL, HORARIOS CRÍTICOS Y OBRAS EN CARRETERA

La operación movilizará todos los recursos disponibles de la Dirección General de Tráfico. Además de los agentes de la Guardia Civil y los centros de control, habrá vigilancia aérea y se suspenderán temporalmente aquellas obras que puedan afectar a la circulación entre las 13.00 horas del viernes y las 24.00 horas del domingo.

No obstante, permanecerán señalizados los carriles afectados por actuaciones ya iniciadas y continuarán existiendo algunos puntos conflictivos, especialmente en el entorno de Sabiñánigo y en varios tramos de la N-330, A-23, N-260 y N-232, donde continúan trabajos de mejora o construcción de infraestructuras.

Beltrán ha animado a los conductores a consultar previamente la página web de la Dirección General de Tráfico para conocer el estado actualizado de las carreteras y elegir, cuando sea posible, itinerarios alternativos.

La DGT prevé que los momentos de mayor intensidad circulatoria se concentren el viernes entre las 16.00 y las 21.00 horas, el sábado entre las 10.00 y las 14.00 horas y el domingo entre las 18.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con el regreso de numerosos conductores.

Por ello, el delegado ha aconsejado evitar esas franjas siempre que sea posible para realizar los desplazamientos con mayor comodidad y reducir las retenciones.

INCENDIOS FORESTALES Y RESTRICCIONES AL TRANSPORTE PESADO

Durante la presentación también se ha referido a la incidencia que los incendios forestales pueden tener sobre la circulación durante este inicio del verano.

Beltrán ha expuesto que el incendio registrado en Tamarite de Litera se encuentra ya controlado y las carreteras afectadas permanecen abiertas, mientras que la evolución de otros fuegos activos, como el de la zona de La Fueva, obliga a mantener una vigilancia constante por la posible aparición de humo o el avance de las llamas hacia determinadas vías.

En este sentido, ha considerado "prematuro" anticipar qué carreteras podrían verse afectadas durante el fin de semana y ha insistido en consultar la información de tráfico justo antes de iniciar el viaje.

Además del dispositivo de vigilancia, la DGT aplicará las restricciones habituales para determinados vehículos pesados. El domingo permanecerá prohibida la circulación de transportes especiales, mercancías peligrosas, maquinaria de servicio y camiones de más de 7.500 kilogramos en los horarios establecidos.

Beltrán ha concluido apelando a la responsabilidad individual de todos los conductores para que la elevada movilidad prevista durante este primer gran desplazamiento del verano se desarrolle con normalidad y permita seguir avanzando en la reducción de la siniestralidad en las carreteras aragonesas.