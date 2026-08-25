Tráfico restringido, en Huesca, en los accesos a Baltasar Gracián y Vicente Campo por las obras de José Gil Cávez

La Policía Local de Huesca establece una prohibición de acceso desde la avenida Martínez de Velasco y recomienda un itinerario alternativo por Juan XXIII, General Lasheras y calle del Parque - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Huesca ha informado de afecciones al tráfico rodado en los accesos a las calles Baltasar Gracián y Vicente Campo con motivo de las obras que se están llevando a cabo en la calle José Gil Cávez.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos, se ha establecido la prohibición de acceder a las calles Baltasar Gracián y Vicente Campo desde la avenida Martínez de Velasco.

De este modo, los usuarios que necesiten acceder a estas dos vías deberán utilizar un itinerario alternativo. La Policía Local recomienda realizar el acceso a través de Juan XXIII, General Lasheras y calle del Parque, desde donde podrán continuar hacia las calles afectadas.

La medida se mantendrá mientras se desarrollen las obras existentes en la calle José Gil Cávez y pretende reducir las posibles situaciones de riesgo derivadas de los trabajos, así como facilitar la circulación en la zona.

Desde la Policía Local de Huesca han agradecido la colaboración de los ciudadanos ante estas afecciones y han recordado que el cuerpo permanece disponible las 24 horas del día para atender cualquier cuestión o incidencia relacionada con el tráfico. Los ciudadanos pueden contactar con la Policía Local a través del teléfono 974 223000 o del 092.