El transporte sanitario mediante helicóptero en Aragón cumple 25 años con más de 10.200 servicios realizados

El servicio de transporte sanitario mediante helicóptero en Aragón cumple 25 años con más de 10.200 servicios realizados con los que se han superado las 11.500 horas de vuelo.

Protección Civil ha conmemorado este miércoles el aniversario en un acto celebrado en la nueva base de emergencias del Gobierno de Aragón, ubicada en Villanueva de Gállego.

En Aragón operan actualmente dos helicópteros medicalizados. El primero de ellos echó a volar en septiembre de 2000 y cinco años después, en mayo de 2005, se puso en marcha una segunda aeronave, que se ubicó en Teruel.

En estos momentos, los helicópteros están situados en la Base Aérea de Zaragoza y en la base de Blancos de Coscojar (Teruel), aunque el de Zaragoza está ultimando su traslado a la base de emergencias Villanueva, que será su nueva sede permanente.

"Estos helicópteros son uno de los servicios icónicos de la comunidad autónoma. Cuando una persona está en una situación complicada, tener un servicio así les da mucha tranquilidad", ha señalado el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

Clavero ha querido reconocer el trabajo de todas las personas que han formado parte de este servicio en su cuarto de siglo de vida, muchas de ellas presentes en el acto. "Aragón os debe más de lo que podemos expresar con palabras. Os debe vuestra profesionalidad, vuestra serenidad, vuestra humanidad y vuestra manera de cuidar a los ciudadanos", ha añadido.

AERONAVES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El servicio se presta con dos aeronaves de última generación, modelo EC135 T3, adquiridas en 2017, que se encuentran en configuración medicalizada de emergencia sanitaria y están tripuladas por piloto, mecánico/tripulante HEMS, médico y enfermero.

Los helicópteros están equipados con instrumental sanitario, camilla, gases medicinales, material fungible, fármacos, férulas, sondas, respirador automático y desfibrilador. Tienen además la posibilidad de instalar una incubadora y, desde 2019, de realizar transfusiones de sangre a bordo.

La evolución de este servicio ha sido notable tanto a nivel técnico como operativo. Además de ir incorporando las últimas tecnologías para avanzar en la atención sanitaria a los afectados, se han desarrollado protocolos de actuación con el 061 y se ha desarrollado una red de helisuperficies en todo el territorio aragonés para agilizar la gestión de las emergencias.

En estos momentos, el servicio de transporte sanitario mediante helicóptero está inmerso en la implantación del vuelo nocturno a través de la implantación del Plan 'Red helisuperficies H24' que permitan dar servicio de manera ininterrumpida.

A las bases actuales --Montalbán, Jaca, Hospital Militar y Base Aérea de Zaragoza-- se espera poder sumar próximamente las Bases de emergencias Villanueva de Gállego y Blancos del Coscojar (Teruel), y las forestales adaptadas Boltaña y Alcorisa, del Gobierno de Aragón, así como las comarcales de Mora de Rubielos y Mosqueruela --comarca de Gúdar-Javalambre--, estas últimas actualmente en ejecución.

El helicóptero atiende prácticamente todo tipo de emergencias. Su principal función es atender emergencias sanitarias, como accidentes de tráfico o laborales, infartos o ictus, e incluso traslados entre hospitales.

Asimismo, se utiliza también en otras emergencias y tareas de protección civil, como operativos de búsqueda de personas, vuelos de reconocimiento de zonas afectadas por inundaciones, nevadas o cualquier otro tipo de emergencia.

Estos helicópteros cubren un hueco que no se podría hacer con la misma eficacia si se utilizaran otro tipo de recursos. Por ejemplo, permiten reducir significativamente el plazo de asistencia en patologías que son tiempo dependientes, como ictus, que necesitan ser atendidas a la mayor brevedad posible.

Asimismo, en un territorio como Aragón, que tiene mucha dispersión, servicios que en vehículo terrestre pueden costar dos o más horas, se pueden reducir a 30-35 minutos si se hacen en helicóptero.

Ambas aeronaves se activan desde el 112 Aragón, adscrito a la Dirección General de Interior y Emergencias del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, que moviliza los recursos y efectivos precisos ante las distintas emergencias que se generan, siempre a petición y en coordinación con el centro coordinador de urgencias médicas 061.