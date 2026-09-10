El transporte urbano por autobús aumenta un 3,6% en julio en Aragón

Archivo - Nuevo autobús circular de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 3,6% en julio en Aragón respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 9.977.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,3% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercer mejor dato de viajeros en autobús en un mes de julio en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús ha sido positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde ha caído un 9,8%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.