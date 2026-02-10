El transporte urbano por autobús aumenta un 4,3% en diciembre en Aragón, más que la media nacional

Archivo - Autobús urbano en Zaragoza, línea 32. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 4,3% en diciembre en Aragón respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 11.541.000 pasajeros, frente a un aumento del 3,6% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del 3 mejor dato de viajeros en autobús en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,5%), Comunitat Valenciana (+11,5%) y País Vasco (+10%) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde cayó un 10%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.