El transporte urbano por autobús aumenta un 4,3% en septiembre en Aragón

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 4,3% en septiembre en Aragón respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 11.471.000 pasajeros, frente a un aumento del 7,6% a nivel nacional.

Se trata del tercer mejor dato de viajeros en autobús en un mes de septiembre en la región de la serie histórica, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús ha sido positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE, con Extremadura (+15,8%), Madrid (+12,7%) y País Vasco (+9,8%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se han situado Cataluña (+3,8%) Comunitat Valenciana (+4%) y Aragón (+4,3%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.