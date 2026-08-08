Transportes avanza con las obras de rehabilitación del firme en la Ronda Norte de Zaragoza en la autovía A-2. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de rehabilitación del firme de la Ronda Norte de Zaragoza, en la autovía A-2, con una inversión de 4,3 millones de euros.

Estos trabajos se enmarcan en un proyecto que engloba la renovación de las zonas deterioradas de los enlaces de la autovía desde Calatayud hasta Alfajarín.

Durante los próximos meses se ejecutarán trabajos de fresado y reposición de firme en la calzada creciente --sentido Barcelona--, del kilómetro 316,85 al 318,5.; del 320,7 al 326; y del 327,5 al 330,1. Además, en la calzada decreciente --sentido Madrid--, del kilómetro 327,3 al 325,1 y del 318,5 al 314.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes totales de calzada en estos tramos, en horario de 19.00 h a 06.00 horas, desde el domingo, 9 de agosto, a las 19.00 horas hasta el viernes, 2 de octubre, a las 06.00 horas.

No habrá afectaciones durante los fines de semana ni durante la noche del miércoles 12 al jueves 13 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar.

Durante la ejecución de las obras, el tráfico será reconducido a través de la vía colectora del mismo sentido de circulación. El desvío estará convenientemente señalizado. Estos cortes podrán verse alterados en caso de condiciones meteorológicas adversas.