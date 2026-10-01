Transportes avanza en la rehabilitación del firme en la Ronda Norte, en la A-2, con 4,3 millones de inversión

Durante la ejecución de las obras, el tráfico será desviado a través de itinerarios alternativos debidamente señalizados. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando los trabajos de rehabilitación superficial del firme en la Ronda Norte de Zaragoza, en la autovía A-2, con una inversión de 4,3 millones de euros (IVA incluido).

En concreto, próximamente se ejecutarán trabajos de fresado y reposición de firme en el tramo de la autovía A-2 entre los kilómetros 318,5 y 320,3 de la calzada creciente en sentido Barcelona, a su paso por la ciudad de Zaragoza.

Por ello, a partir de las 21.00 horas del viernes 2 de octubre, hasta las 16.00 horas del domingo 4 de octubre, se producirán cortes de carril en el entorno de la confluencia entre la A-2 y la A-68/AP-68, situada en el kilómetro 318,7. Durante la ejecución de las obras, el tráfico será desviado a través de itinerarios alternativos debidamente señalizados.