Transportes inicia las obras de rehabilitación del firme de la A-2, en el tramo Calatayud-Alfajarín

El presupuesto para esta actuación se eleva a 23 millones de euros. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia los trabajos de rehabilitación superficial del firme del enlace 318 entre la A-2 y la A-68. Las obras de este proyecto se enmarcan en el contrato para la conservación y explotación de la autovía A-2 del kilómetro 232,800 al 340,400 en el tramo Calatayud-Alfajarín, con un presupuesto de más de 23 millones de euros.

El objetivo principal de la actuación es mejorar las características superficiales del firme dotándolo de una mejor regularidad y resistencia al rozamiento. Con esta actuación se pretende prolongar la vida útil del firme de la carretera y proporcionar las condiciones para una mayor seguridad vial.

Para la ejecución de los trabajos, que comenzarán el próximo lunes 20 de julio, será necesario realizar cortes parciales de los ramales del enlace 318 habilitando itinerarios alternativos debidamente señalizados. Los horarios se ajustarán teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para garantizar la seguridad para los trabajadores frente a las olas de calor.