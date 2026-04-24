Transportes inicia la rehabilitación del firme de la A-68, a su paso por La Cartuja Baja y varios polígonos

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar los trabajos de rehabilitación del firme de la A-68, entre los kilómetros 227,9 y 232, a su paso por el barrio de La Cartuja Baja y varios polígonos industriales, en Zaragoza, con una inversión prevista de 578.929,63 euros (IVA incluido).

Esta actuación se enmarca en las obras de emergencia de rehabilitación de firmes en distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado para subsanar los daños causados por las borrascas y temporales acaecidos durante los pasados meses de diciembre, enero y febrero, para lo que está previsto movilizar 15,6 millones de euros en las carreteras del Estado en Aragón.

Para el desarrollo de los trabajos, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el lunes 27 de abril hasta el miércoles 29 de abril, en horario nocturno, se producirán las afectaciones al tráfico.

El lunes 27 de abril de 00.00 horas a 8.00 horas, se procederá al corte de la vía de servicio de la A-68 en sentido Castellón, entre los kilómetros 232 y 230,6.

Desde la noche del lunes 27 de abril al martes 28 de abril, de 20.00 a 8.00 horas, se producirá el corte de la vía de servicio en sentido Castellón; también se el enlace 230 en sentido Castellón, acceso al barrio y polígono industrial La Cartuja, a Torrecilla de Valmadrid y al polígono industrial PTR López Soriano.

La noche del martes 28 de abril al miércoles 29 de abril, de 20.00 a 8.00 horas, se llevará a cabo el corte del enlace 230 en sentido Zaragoza, acceso al barrio y polígono industrial La Cartuja, a Torrecilla de Valmadrid y al polígono industrial PTR López Soriano, además del corte completo del enlace 228, acceso a los polígonos industriales Pride y Empresarium, y a la depuradora La Cartuja, en ambos sentidos.

Con el fin de garantizar la fluidez del tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos a través de los enlaces contiguos, que se encontrarán debidamente señalizados.