Transportes inicia la reparación del viaducto de la N-420 sobre la Rambla de la Hoz, cerca de Alfambra (Teruel)

Esta actuación cuenta con un presupuesto inicial estimado en 1,6 millones de euros (IVA incluido). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TERUEL 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de reparación del viaducto situado en el kilómetro 610,4 de la carretera N- 420 sobre la Rambla de la Hoz, en las proximidades de Alfambra, en la provincia de Teruel. Estos trabajos cuentan con un presupuesto inicial estimado en 1,6 millones de euros (IVA incluido).

Los trabajos incluyen la consolidación de las bóvedas, el sellado de grietas, el saneo y la mejora del material de relleno. Además, se reconstruirá la losa, se adecuará el sistema de drenaje y se sustituirán los sistemas de contención. Por este motivo, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía, se mantendrá el actual corte de un carril hasta, previsiblemente, finales del mes de octubre.

El tráfico se ha desviado por el carril contrario con paso regulado mediante semáforos. Tras esta primera fase, será necesario actuar posteriormente sobre el otro carril, para lo cual se habilitará el paso alternativo por el carril ya renovado.