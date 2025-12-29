Transportes licita por 153,6 millones de euros la construcción de la Variante de Jaca, que unirá la A-21 y la A-23

Variante de Jaca. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 153,6 millones de euros --IVA no incluido--, las obras de conexión de las autovías A-21, de los Pirineos; con la A-23 Mudéjar, en la llamada Variante de Jaca, en la provincia de Huesca. Este anuncio será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La conexión se realizará mediante un nuevo tramo que enlazará por el este la autovía A-23, entre Sabiñánigo y Jaca, y por el oeste con los tramos puestos, en los últimos años en servicio, de la autovía A-23, entre Jaca y Puente la Reina, ha informado el Ministerio.

Este enlace se materializará mediante la construcción de tres uniones. La primera de ellas, Jaca Este, que comunicará con un centro comercial, las urbanizaciones de la zona y la zona oriental de Jaca. Jaca Norte, que conectará con la N-330 que se dirige a Somport y con la N-330a por la que se accede a Jaca. Por último, Jaca Oeste, que conectará con las carreteras N-240 y A-2605.

De esta manera, el Ministerio quiere dar continuidad al itinerario formado por estas autovías que, junto con la A-22 --Lleida-Huesca--, constituyen un eje alternativo al corredor del Ebro para el tráfico del largo recorrido, y de gran importancia para la vertebración de Aragón.

Además, la actuación servirá para descongestionar el tráfico que pasa por Jaca. Esta constituirá una variante a la ciudad que los vehículos de largo y medio recorrido podrán utilizar en lugar de las travesías N-330a y N-240, que cruzan el municipio y que son actualmente de paso obligado. De esta manera, se disminuirán los ruidos y otras molestias relacionadas con el tráfico y se incrementará la seguridad vial.

Por otro lado, la variante contribuirá a una "mejora de la comodidad de los usuarios" de estas carreteras, ya que disminuyen los tiempos de recorrido al evitar el paso por travesías con velocidad limitada a 50 kilómetros por hora, numerosas intersecciones y pasos peatonales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El nuevo tramo de autovía, de 8,05 kilómetros de longitud, contará con dos calzadas separadas por una mediana de ancho variable, 3,5 metros hasta el río Aragón y de 7 metros en adelante; carriles de 3,5 metros; arcenes exteriores de 2,5 metros; e interiores de 1 metro.

Por otro lado, el proyecto ha contemplado la ejecución de tres viaductos --uno en el enlace de Jaca Norte, otro sobre el río Aragón y un tercero sobre el arroyo Castiella--, cinco pasos superiores, un falso túnel de 200 metros de longitud en la zona del hospital, una pasarela peatonal y cinco pasos inferiores. También se ampliarán dos pasos inferiores existentes y seis muros.

En cuanto a medidas de integración ambiental, han destacado la gestión de la tierra vegetal y la realización de siembras y plantaciones para la revegetación de taludes e integración paisajística de la obra, la corrección del efecto barrera --con especial mención al paso del Camino de Santiago--, el vallado cinegético para tratar de impedir el acceso a la fauna y las protecciones contra la contaminación acústica.

El Ministerio de Transportes ha reafirmado que trabaja para mejorar las infraestructuras viarias de la provincia de Huesca. Así, en el mes de diciembre, han adjudicado por 2,4 millones de euros la actualización del proyecto de la autovía A-21 entre Puente de la Reina de Jaca y Fago; y han puesto en servicio el nuevo ramal Aínsa-Graus en la carretera N-260.