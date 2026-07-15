Transportes licita por 78 millones dos contratos para la conservación de 581 km de carreteras del Estado en Aragón

Transportes licita por 78 millones de euros dos contratos para la conservación de 581 km de carreteras del Estado en Aragón.
Transportes licita por 78 millones de euros dos contratos para la conservación de 581 km de carreteras del Estado en Aragón. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 17:16
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ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un presupuesto de 78 millones de euros (IVA incluido) dos contratos para la conservación y explotación de más de 581 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Zaragoza.

Los contratos, previamente autorizados en Consejo de Ministras y Ministros, contienen cuatro lotes de actuaciones en carreteras estatales en la provincia de Zaragoza.

Por un lado, se ha licitado un lote que tiene por objeto la conservación del sector 6 de carreteras en esta provincia, correspondiéndose con la AP-68 entre los kilómetros 237 y 295 y su enlace con la A-2.

Otro se refiere a la conservación del sector 5 de carreteras en esta provincia, incluyendo 124,49 kilómetros de la A-2 entre los kilómetros 180 y 294, así como distintas vías de servicio de la misma, en 65 kilómetros de la N-234 entre los kilómetros 236 y 304, en 39 kilómetros de la N-2 entre los kilómetros 203 y 252, la N-2A entre los kilómetros 223 y 227, y 4 kilómetros en la N-2R entre los kilómetros 204 y 227.

El tercer lote tiene por objeto la conservación del sector 1 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-2 entre los kilómetros 299 y 339, la A-68 entre los kilómetros 207 y 234, la N-2 entre los kilómetros 326 y 340, la N-232 entre los kilómetros 186 y 207, 5 kilómetros en la N-232-A entre los kilómetros 208 y 219, la Z-40 entre los kilómetros 13 y 34; así como distintas vías de servicio y enlaces de estas carreteras.

El último lote de estas licitaciones es para la conservación del sector 4 de carreteras, correspondiéndose con la AP-2 entre los kilómetros 18 y 120. También para la rehabilitación del firme en la autopista AP-2 entre los puntos kilométricos 46,615 y 52,795.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos --servicios y obra-- para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.

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