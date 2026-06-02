Transportes optimizará el servicio interurbano a demanda para atender las peticiones "concretas"

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile, conversa con el portavoz de A-TE, Tomás Guitarte. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Transportes de la Consejería de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón optimizará esta legislatura el transporte interurbano a demanda para atender las peticiones "concretas".

Así lo ha avanzado este martes el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición de CHA y Aragón-Teruel Existe para exponer sus líneas de actuación durante los próximos cuatro años.

Sánchez Fraile ha expuesto que, aunque el servicio a demanda tiene "cierta penetración", hay un margen de mejora y se creará una plataforma para flexibilizar el actual sistema, con un sistema "dinámico" para atender las demandas concretas.

Este lunes han comenzado a operar las últimas líneas pendientes del nuevo mapa concesional de transporte, en el área metropolitana de Zaragoza, de forma que está "definitivamente" en marcha. Aragón es la primera comunidad autónoma que ejecuta un nuevo mapa para toda la región, ha incidido Sánchez Fraile, manifestando su orgullo por que es un servicio público "necesario y esencial".

Se están prestando 388 rutas de transporte con más de medio millón de servicios al año y más de 300 vehículos. Los primeros lotes se ejecutaron en 2024 y se han ido adaptando a los servicios durante los primeros meses de operación para responder a "las demandas concretas", incrementando los kilómetros de servicio un diez por ciento respecto de la planificación inicial, una evolución que da "una lectura positiva" por el refuerzo de la oferta y el incremento de la eficiencia, ha continuado.

Hay una "tendencia al alza" del número de viajeros en 2025, consolidándose las ocupaciones medias, y en los corredores con más demanda, esta ha subido más de un 25%. "Estamos observando un incremento del número de usuarios", ha dicho Sánchez Fraile, agregando que también se ha elevado la asistencia a demanda, con un 17% más en las zonas rurales.

En cuanto a la valoración de los usuarios, se han realizado 584 encuestas en estos lotes y la valoración global es de un 8,78 sobre 10, "una valoración muy alta", destacando la puntualidad y la comodidad de los servicios, con un 9,31 sobre 10, "sobresaliente", aunque el Departamento no se conforma con lo obtenido: "Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, este es un proyecto dinámico, a diez años, y debemos seguir incorporando nuevas prestaciones para consolidar este servicio".

Además, se digitalizará el sistema y ya se está trabajando para que se integren todos los operadores del mapa y se lanzará en los próximos meses un porta web con datos del servicio y operativas de medios de pago y consulta de incidencias, a lo que se suman la nueva tarjeta y el código QR, un nuevo medio de pago.

Es necesario mejorar la red de puntos de parada, que se extiende a 1.300 núcleos, por lo que se elaborará un plan específico para que todos tengan un puesto identificativo o una marquesina, con información actualizada de horarios y acceso por QR al portal que se lanzará. En cuanto a las estaciones de autobuses, el Gobierno colaborará con el Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza) para levantar una estación nueva.

La Dirección General estudiará la creación de una tarifa plana para los jóvenes, por su perfil, y en las zonas rurales para fomentar "el uso recurrente del servicio en las zonas donde más necesario es".

TRES LEYES NUEVAS

En otro orden de cosas, ha comentado que durante esta legislatura la Consejería remitirá a las Cortes sendos proyectos de ley sobre infraestructuras aeronáuticas, transporte por cable y transporte turístico.

El Gobierno seguirá reclamando al Ejecutivo central el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la Travesía Central del Pirineo y la reapertura del paso ferrovario de Canfranc (Huesca), y también apostará por facilitar el acceso a la profesión de transportista para mujeres y jóvenes, y se adjudicará una concesión demanial en Plaza para construir un aparcamiento para 200 camiones de "categoría oro" en los estándares europeos.

El Departamento también pretende mejorar la conectividad del aeropuerto de Zaragoza dadas "las importantes aspiraciones internacionales", de forma que en verano se aprobará un contrato con la expectativa de que a partir de 2027 se muevan en esta infraestructura más de un millón de viajeros al año.

Ha observado que a la comunidad autónoma no le corresponde financiar los servicios de transporte con otras regiones al ser competencia del Estado, apuntando que el transporte por tren hasta Binéfar (Huesca) lo paga el Gobierno de Aragón y que debería extenderse hasta Lérida. En verano se presentará un plan estratégico en materia de logística.

EL TRANSPORTE, PRIORITARIO

Ha representado al PP el diputado Antonio Romero, quien ha criticado que los grupos proponentes han dedicado parte de su intervención a las materias de competencia estatal y ha recordado que el Gobierno anterior tardó ocho años en elaborar el mapa concesional y "no se atrevió a ponerlo en marcha".

"El transporte público no fue una prioridad" con el anterior Ejecutivo y hoy el equipo de Azcón lleva a cabo las actuaciones anunciadas, con tarifas hasta un 30% más baratas y más inversión. Ha resaltado el 'popular' el impulso al transporte a demanda con la apuesta por modelos "más adaptados a las necesidades del territorio" para que "vivir en un pueblo no sea una desventaja".

La diputada del PSOE Lorena Canales ha preguntado si el Gobierno de Jorge Azcón ha desechado la idea de crear sendos museos del ferrocarril en las tres provincias aragonesas. Ha preguntado sobre el tren de proximidad y se ha quejado de que el consejero, Octavio López, "no atiende a nadie".

Sobre el mapa concesional de transporte, ha llamado la atención Cnales sobre "el desconcierto total" en el transporte en Monegros, "un servicio que no acaba de funcionar". Además, "este Gobierno va a las macrocifras, con bombo y boato", exigiendo mejoras en aspectos como el transporte a demanda.

En el turno de Vox, la diputada Aroha Rochela ha destacado que la movilidad "no es un lujo, sino una necesidad", poniendo de ejemplo las comunicaciones en los pequeños municipios, cuyo mal estado favorece la despoblación. Ha urgido a seguir desarrollando el mapa concesional de transporte y ha elogiado las prioridades de la Dirección General, como impulsar el transporte a demanda.

Rochela ha afirmado que "Aragón no pide privilegios, sino que exige lo que le corresponde" y ha compartido la necesidad de construir el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la TCP y la reapertura del Canfranc, siendo una "reivindicación urgente" la mejora de la línea Huesca-Zaragoza, "con carencias impropias del siglo XXI", como "las incidencias constantes", tales como los retrasos. Ha aplaudido la propuesta de crear aparcamientos seguros.

En representación de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha llamado la atención sobre "las incidencias" en Alcorisa y Andorra (Teruel) detectadas durante la pasada legislatura, sobre todo los problemas de conexión de Zaragoza. En relación al plan concesional del Estado, ha preguntado si se ha suprimido alguna parada, anotando las quejas recibidas desde Pozuel del Campo (Teruel).

Ha pedido que se solucionen los problemas del transporte escolar, como el de la línea del IES de Mora de Rubielos (Teruel) y, por otra parte, ha reclamado mejoras en los autobuses que sustituyen a los trenes.

Desde CHA, el diputado Mascún Ariste ha señalado que los transportes no son solo trenes y aeropuertos, sino "oportunidades", especialmente para el medio rural, porque atañe a la despoblación: "Muchas veces hablamos de vivienda, sanidad y educación, pero pocas veces hablamos de movilidad, que debe ser una herramienta para combatir la despoblación".