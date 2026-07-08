Transportes posee el Informe de Impacto Ambiental favorable para acondicionar la N-230, entre Benabarre y Sopeira

HUESCA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha obtenido el informe de impacto ambiental favorable, emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del proyecto de trazado de acondicionamiento de la carretera N-230 como vía 2+1, en el tramo entre Benabarre y Sopeira, en la provincia de Huesca. Las obras cuentan con un presupuesto estimado de 65 millones de euros (IVA incluido). La resolución ha sido publicada en el BOE.

El proyecto plantea el acondicionamiento de la carretera N-230 con una sección 2+1, en el tramo comprendido entre los kilómetros 70,3 y 109, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, especialmente en las maniobras de adelantamiento, así como la fluidez del tráfico.

Esta actuación forma parte de los trabajos que el Ministerio está impulsando para mejorar y desarrollar el corredor de la autovía A-14 y la carretera N-230 entre Lleida y el Vall d'Aran.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La actuación proyectada dotará a la vía de carriles adicionales de adelantamiento dispuestos de forma alterna. Además, se mejorarán determinados radios de curva para alcanzar una velocidad de 80 km/h en el tramo entre Benabarre y Arén y de 60 km/h entre Arén y Sopeira.

El acondicionamiento de la carretera N-230 como vía 2+1 permitirá mejorar de forma significativa el nivel de servicio y la seguridad vial, gracias a la separación física entre los dos sentidos de circulación, evitando así la necesidad de invadir el carril contrario para efectuar adelantamientos.

El proyecto incluye, asimismo, la reordenación de 257 accesos, agrupándolos a través de vías de servicio e intersecciones, así como la construcción de 46 muros de escollera, para garantizar la estabilidad y alejar los terraplenes del cauce del río Noguera Ribagorzana, minimizando así la ocupación de sus zonas de protección.

EVALUACIÓN AMBIENTAL

La actuación se ubica geográficamente en la comarca de La Ribagorza, en un entorno de carácter rural, atravesando pequeños núcleos de población con una baja densidad demográfica, en los términos municipales de Benabarre, Tolva, Viacamp y Litera, Puente de Montañana, Arén y Sopeira.

En este entorno, el trazado de la carretera atraviesa numerosos cursos de agua, pertenecientes a la demarcación hidrográfica del Ebro, con 43 cruces sobre diversos cauces y barrancos, entre los que destacan los ríos Seco, Guart, Cajigar, San Juan y Sobrecastell.

El Informe de Impacto Ambiental analiza las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias ya contempladas en el proyecto; y establece una serie de prescripciones adicionales para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, entre las que se encuentran las siguientes: Incorporar al proyecto constructivo un inventario de campo de los hábitats de interés comunitario (HIC); realizar una prospección faunística previa al inicio de las obras; llevar a cabo prospecciones previas de fauna en un entorno suficientemente amplio; Estudiar, en fase de proyecto constructivo, la incorporación de un paso adicional para mamíferos de mediano tamaño o de una obra de drenaje adaptada que garantice una densidad de pasos suficiente en el tramo comprendido entre los kilómetros 77,2 y 78,2.

También, comprobar, durante el periodo de explotación, el mantenimiento y efectividad de las medidas de permeabilización y desfragmentación para la fauna incluidas en el proyecto; incluir el cálculo de la huella de carbono asociada al proyecto; emplear preferentemente especies autóctonas en la restauración e integración paisajística y, tener en cuenta las resoluciones emitidas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.