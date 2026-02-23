Transportes somete a información pública el proyecto de trazado de la variante de la N- 122 de Borja y Maleján. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de trazado de la variante de la N-122 de las poblaciones de Borja y Maleján, en la provincia de Zaragoza.

Las obras cuentan con un presupuesto estimado que asciende a más de 70 millones de euros (IVA incluido) y su anuncio se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta actuación permitirá una mejora de la seguridad vial en la carretera N-122 al evitar el paso del tráfico de largo recorrido por las travesías de Borja y Maleján. La variante, que se desarrollará entre los kilómetros 60 y 67 de la carretera N-122, tiene una longitud total aproximada de 7.400 metros, contando con los tres enlaces de nueva construcción e incluye en su trazado un tramo en túnel con 719 metros de longitud y en falso túnel con 162 metros.

El primer enlace se situará antes del actual acceso a la localidad de Albeta, dando servicio a esta población, así como a la zona de restauración existente junto a la carretera y al polígono industrial de Borja.

El enlace central se ubicará en la intersección de la futura variante con la carretera CP-2, mientras que el tercer enlace estará en la conexión final de la variante, facilitando el acceso a Maleján y al oeste de Borja.

Pasado este último enlace, la traza volverá a conectar con la carretera N-122. Para la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Hererro, se trata de un paso "clave y decisivo" para hacer realidad un proyecto muy importante para estas poblaciones.

"Esta variante permitirá que el tráfico de largo recorrido, especialmente el de vehículos pesados, no tenga que atravesar los núcleos urbanos y eso se traducirá en más tranquilidad y seguridad", ha explicado.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, ha asegurado que se trata de una reivindicación histórica para poner solución a la peligrosidad de una travesía que pasa junto a un colegio y una residencia de mayores. "Sin duda, el Ministerio de Transportes hace caso a la ciudadanía de Borja y, sobre todo, después del impulso decisivo dado desde la subdelegación del Gobierno en Zaragoza", ha concluido.