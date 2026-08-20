La Trapecionista y Kankarro llevarán el circo a Castejón de Sos y Peralta de Calasanz (Huesca) este fin de semana

La compañía artística vasca Kankarro. - DIPUTACIÓN DE HUESCA.

HUESCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival SoNna Sonidos en la Naturaleza continuará este fin de semana con las actuaciones circenses de las compañías vascas La Trapecionista, en Castejón de Sos, y Kankarro en Peralta de Calasanz.

El fin de semana lo cerrarán el domingo los aragoneses de Gerardo López Trío en el Parque La Gabarda en Alberuela de Tubo.

Un fin de semana más, el SoNna Huesca propone tres paisajes y tres citas imperdibles para los amantes de la fusión entre arte y naturaleza.

Los bosques de Castejón de Sos, en pleno Pirineo, la ermita de la Ganza en la desconocida montaña literana y el olivar convertido en oasis de La Gabarda, en Alberuela de Tubo, serán los tres escenarios de viernes a domingo del VII Festival Sonidos en la Naturaleza, que hasta la fecha ha descubierto más de un centenar de espacios "mágicos" de la provincia de Huesca.

El viernes, la caravana del festival itinerante de la Diputación Provincial de Huesca, se instalará en Castejón de Sos, en uno de sus bosques favoritos, el situado en las inmediaciones del río Ésera, entre los barrancos de Gabás y Urmella, más cerca de El Run, que de Castejón de Sos, de donde parte el itinerario que hará el público hasta el bosque. El punto de encuentro está situado en el espacio urbano de Castejón, en la calle Ral, a la altura del crucero de término de la localidad. Es ya una ubicación tradicional del SoNna Huesca, que cada año propone un tercio de espacios nuevos, pero repite donde se dan las circunstancias para hacerlo.

En esta ocasión, el bosque será el anfitrión de La Trapecionista, que exhibirá Zuhamu --19.00 horas--, una propuesta artística que busca visibilizar la importancia de los árboles y los ecosistemas, promoviendo una conexión profunda y consciente con la naturaleza a través del circo, la danza y la música en vivo.

Zuhamu es árbol en euskera arcaico y surge como proyecto artístico con el encuentro entre Juanjo Altuna, un técnico forestal, la compañía vascofrancesa Rouge Elea y el Festival Arbola.

El árbol es el protagonista y el centro del escenario, que comparte con el músico --violonchelo y otros instrumentos--, los acróbatas --danza vertical, multi cuerdas-- y la coreografía, que refleja los movimientos fluidos de la naturaleza y el agua. El equipo está liderado por Maitane Azpiroz (La Trapecionista), directora artística y acróbata, y en él se enrolan el músico Iván Casado, el director y dramaturgo Rolando San Martín, la acróbata Laura Abrain y el técnico forestal Juanjo Altuna, como elenco principal.

Tanto el espectáculo Zuhamu, como el de Kankarro, que al día siguiente se exhibirá en la ermita de La Ganza de Calasanz --19.30 horas--, han recibido el apoyo del proyecto Eko Pirineos de Circo que encauza la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Una muestra del apoyo de los proyectos europeos a la cultura rural y transfronteriza.

Kankarro es un proyecto artístico multidisciplinario que combina circo, danza y cultura vasca para explorar temas rurales, ecológicos y tradicionales. La original propuesta está centrada en la cultura de la manzana en el mundo vasco, celebrando su ciclo vital desde su semilla, pasando por el árbol, hasta el compost. Kankarro pone en valor las tradiciones agrícolas ante la actual industrialización y automatización.

Unai Gorri y Joana Millet, con formación en circo y danza, lideran el proyecto. El primero es un especialista en circo aéreo; la segunda, una artista de danza contemporánea. Ambos trabajan bajo la mirada de Corine Cella, dramaturga y directora, que aporta la dramaturgia y Maitane Sarralde, la coreografía.

Kankarro construye una identidad performativa o artística con la cuerda, el arnés, el cuerpo, la manzana y ciertos elementos rurales. Danza circense que explora la gravedad de la masa suspendida y estimula los cinco sentidos.

LA GABARDA

Y tras la doble propuesta de circo contemporáneo en plena naturaleza, el SoNna Huesca cerrará su octavo fin de semana de programación en 2026 en tierras monegrinas. En Alberuela de Tubo, en medio de un olivar y frente a los torrollones más característicos de la provincia de Huesca, el parque La Gabarda albergará el concierto de Gerardo López Trío --19.30 horas--.

Un trío aragonés de jazz formado por trompeta (fiscorno), bajo eléctrico y batería que basa su repertorio de música instrumental en interpretaciones propias de clásicos del jazz. Son tres músicos con amplia formación y experiencia musical que han sido participes de varios proyectos musicales en el territorio nacional.

Su líder, el oscense Gerardo López, estudió música clásica y trompeta en Huesca y Barcelona (ESMUC), ciudad a la que se trasladó en busca de conocimientos sobre jazz y música moderna. Completó su formación en la ESMUC recibiendo clases de Matthew Simon, Gary Willis, Pep Cucurella o Xavi Ibáñez, entre otros. Componente de la banda municipal de Huesca durante doce años, también dirigió a la Huesca Big Band.