El Tren Geológico del Prepirineo invita a descubrir los Mallos de Riglos en otoño

Renfe y la Comarca de Hoya de Huesca combinan senderismo y ferrocarril en una propuesta para recorrer el Prepirineo. - RENFE

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tren Geológico del Prepirineo suma este otoño dos nuevas salidas para descubrir el patrimonio natural de los Mallos de Riglos combinando ferrocarril y senderismo. Impulsada por Renfe y la Comarca de Hoya de Huesca, la propuesta se desarrollará los días 27 de septiembre y 25 de octubre, con recorridos guiados por esta zona de la provincia oscense.

El Tren Geológico regresó a las vías la pasada primavera tras tres años sin circular debido a las obras integrales de mejora de la infraestructura. En esta edición de otoño, la propuesta combina de nuevo ferrocarril y senderismo en rutas guiadas por expertos de la Comarca de Hoya de Huesca para acercar a los viajeros al paisaje, la geología y la historia del Prepirineo.

La iniciativa propone dos itinerarios. El 27 de septiembre tendrá lugar la ruta 'Los Mallos Menores y el Reino de Marcuello', que parte de la estación de Riglos y recorre a pie nueve kilómetros hasta Linás de Marcuello, pasando por el Mirador de los Buitres, para acercar a los participantes a los orígenes y leyendas de la zona.

El 25 de octubre será el turno de 'Colosos guardianes del Pirineo', un recorrido de diez kilómetros entre el embalse de La Peña y Riglos, por la Foz de Escalete, centrado en la formación de los Pirineos y las huellas que ha dejado en el paisaje.

Así, el Canfranero, el tren que une Zaragoza con Huesca y Canfranc, vuelve a ser el eje de una ruta interpretativa sobre raíles dentro del programa de visitas guiadas y ecoturismo de la Comarca de Hoya de Huesca.