Tres bomberos heridos durante las tareas de extinción del incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel)

Vehículos de los servicios de extinción de los Bomberos de la Diputación de Castellón. - DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Dos de ellos, de la DPT, sufren un accidente al volcar el camión en que iban, y la tercera es una bombera de la Diputación de Castellón

PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

Tres bomberos que participan en las tareas de extinción del incendio Forestal de Peñarroya de Tastavins han resultado heridos de diversa consideración en las últimas horas, según ha confirmado a los medios de comunicación el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el municipio turolense.

Se trata de una bombera de la Diputación Provincial de Castellón que se ha lesionado un brazo --"una rotura del cúbito o del radio", ha apuntado Azcón-- y dos bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que este lunes han sufrido un accidente de circulación cuando el camión en el que se desplazaban ha volcado en la carretera.

"Uno de ellos ha sufrido un impacto en la cabeza y el otro, un golpe", ha avanzado el presidente. A falta del parte médico oficial, los dos heridos han sido trasladados a un centro hospitalario de Zaragoza.