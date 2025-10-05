Trescientas cuarenta mil personas participan en los diferentes actos de la primera jornada de las Fiestas del Pilar

Los equipos de limpieza de la ciudad se afanan en recoger desperdicios en el paseo de la Independencia. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de las Fiestas del Pilar de Zaragoza contó con una participación de 340.000 personas, que disfrutaron de los diferentes actos festivos programados por toda la ciudad, con el pregón desde el balcón de la plaza del Pilar como punto central de atención, según ha dado a conocer este domingo la alcaldesa, Natalia Chueca.

Los discursos reivindicativos de Pilar Palomero, Javier Macipe y Paula Ortiz y el lanzamiento del cohete fueron seguidos por 61.900 personas, que se repartieron entre los 40.000 asistentes a la plaza del Pilar y el resto repartidos en otros puntos de la capital donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el acto en directo, como la Estación del Norte, el Espacio Zity, y la zona de las Food Trucks.

"Estrenamos un nuevo plan de autoprotección que ha permitido que más personas disfrutasen en directo del pregón y, además, con mayores condiciones de seguridad", ha resaltado Chueca en la previa del acto de Homenaje a las Heroínas de Los Sitios.

La oferta musical de este sábado tuvo dos citas de referencia en la plaza del Pilar, con Pablo López, y en el Espacio Zity, con Melendi. Dos actuaciones que Chueca ha calificado de "grandísimos éxitos" y que obligó a los servicios públicos a emplearse a fondo, como en el caso de los equipos de limpieza y el transporte público.

En el caso concreto del tranvía, registró largas filas en la parada del paseo de la Gran vía sentido Valdespartera. Según ha informado Chueca, la Línea 1 registró 92.000 usuarios.

La movilidad también tuvo el refuerzo del autobús, que prolongó dos horas su servicio para atender la demanda de los espectadores de los conciertos de Melendi y Pablo López, "lo que ha permitido que todo el mundo pudiese llegar a casa o desplazarse más cómodamente", ha destacado la alcaldesa, que ha resaltado el "ejemplo de convivencia" ofrecido por la Zaragoza.

"En un momento en donde vemos en otras ciudades altercados y vemos momentos de tensión, en Zaragoza 40.000 personas se concentraron en una misma plaza. Dimos un ejemplo de buena convivencia, de respeto a las opiniones plurales de todo el mundo y los zaragozanos estamos ahora para celebrar las fiestas en honor a nuestra Virgen del Pilar y con ganas de pasarlo bien y de mostrar la mejor cara de nosotros mismos", ha resaltado.

Según un primer balance de Cruz Roja Zaragoza, hasta las 22.00 horas de este sábado, el dispositivo de riesgo previsible establecido para las Fiestas del Pilar llevó a cabo 30 asistencias, de las que únicamente una requirió el traslado a un centro hospitalario. En el recuento se contabilizan 19 casos por traumatismos, seis intoxicaciones y cinco cuadros de patología neurológica.