ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha informado este viernes de que al Tribunal de Instancia de Caspe (Zaragoza) no le consta, oficialmente, que haya un edificio en riesgo de colapso.
En una nota de prensa, el TSJA ha señalado que "fue el Ayuntamiento de Caspe el que ordenó el desalojo del edificio y, por tanto, se trata de un desalojo administrativo".
"El Tribunal de Instancia de Caspe, hasta este momento, no tiene constancia oficial del hecho por lo que no se ha podido producir ninguna resolución", han continuado, indicando que "en el juzgado no se ha presentado ninguna solicitud oficial, ni se le ha dirigido ningún atestado, ni tampoco ninguna petición por parte del Ayuntamiento, por lo que, a día de hoy no, se ha abierto ningún procedimiento judicial".
"En el caso de que se presentara en el juzgado una solicitud o la documentación pertinente la jueza resolvería lo que proceda en Derecho", han concluido.