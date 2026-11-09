Una tubería de 7 km de longitud llevará las aguas residuales del barrio rural de Peñaflor a la depuradora de La Cartuja

Archivo - Tuberías en una obra en la calle - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado iniciar el expediente para acometer más adelante, con los criterios y justiprecios marcados, las expropiaciones y servidumbres de pequeñas porciones de terreno en el entorno del barrio rural de Peñaflor para poder acometer e instalar la tubería de 7 km de longitud que canalizará las aguas residuales de Peñaflor hasta la depuradora de La Cartuja, evitando así su emisión directa sobre el río Gállego.

a través de la sociedad municipal Ecociudad y con la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Ayuntamiento de Zaragoza está impulsando el proyecto de 3,9 millones de euros para eliminar los vertidos de aguas residuales del barrio rural de Peñaflor al río Gállego.

La actuación canalizará estos vertidos hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Cartuja, dando respuesta a una reivindicación vecinal histórica y acercando a la ciudad al tratamiento del cien por cien de sus aguas.

La necesidad de esta obra radica en que Peñaflor dispone de una red unitaria que vierte directamente al río tanto aguas fecales como pluviales, siendo la principal aglomeración del municipio sin depuración.

Tras descartar por inviabilidad técnica la construcción de una EDAR propia en el barrio rural, se ha optado por un sistema de derivación que cumple con la normativa sectorial y los objetivos de sostenibilidad del municipio.

A nivel técnico, la solución se divide en tres grandes infraestructuras: un tanque de tormentas para regular los caudales; una estación de bombeo con una tubería de impulsión de 1.250 metros; y un emisario por gravedad de 6,9 kilómetros que conectará con la red general hacia La Cartuja.

El trazado de las conducciones se ha diseñado de forma estratégica, aprovechando al máximo los caminos existentes y terrenos de titularidad pública para minimizar el impacto sobre el núcleo urbano y las fincas privadas.