Desde su implantación, TuCitaSalud ha enviado 261.091 notificaciones de cita a pacientes de Atención Primaria. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha desde hoy TuCitaSalud en toda la Atención Primaria de Aragón, un proyecto de comunicación digital con los pacientes que permite confirmar, cancelar o solicitar el cambio de una cita médica mediante un mensaje de WhatsApp al móvil.

La extensión del sistema a todo el territorio autonómico se ha completado en tres meses desde el inicio de su implantación. Comenzó el pasado agosto en Monzón, inicialmente en consultas de Medicina, Enfermería y Pediatría, y se ha ido extendiendo progresivamente al resto de sectores sanitarios: Barbastro, Alcañiz, Calatayud, Huesca, Teruel, Zaragoza III, Zaragoza I y Zaragoza II, hasta alcanzar ya la totalidad de la Atención Primaria aragonesa.

La puesta en marcha de esta iniciativa convierte a Aragón en una de las comunidades que más ágilmente ha incorporado este tipo de herramientas digitales para mejorar la gestión de la demanda asistencial y optimizar el aprovechamiento de las agendas de los profesionales sanitarios.

Desde su implantación, TuCitaSalud ha enviado 261.091 notificaciones de cita a pacientes de Atención Primaria. Uno de los principales beneficios de la herramienta es su capacidad para detectar con antelación las citas a las que los pacientes no van a acudir.

Gracias a ello, el sistema ha permitido recuperar 8.484 huecos asistenciales correspondientes a citas canceladas o reprogramadas, que pueden volver a ponerse a disposición de otros usuarios del sistema sanitario.Los datos obtenidos durante estos primeros meses reflejan una alta aceptación de la herramienta por parte de la ciudadanía. Entre los pacientes que han respondido a la notificación recibida, el 92,7% confirma su cita, mientras que el 3,7% la cancela y el 3% solicita una nueva fecha.

TuCitaSalud facilita una comunicación más directa y accesible entre el sistema sanitario y los pacientes. A través de un mensaje enviado por WhatsApp tres días antes de la consulta, los usuarios pueden gestionar su cita de forma rápida sin necesidad de realizar llamadas telefónicas ni desplazamientos. La herramienta contribuye además a reducir el número de ausencias no comunicadas, mejorar la organización de las agendas y aprovechar mejor los recursos disponibles en los centros de salud.

Cada cita cancelada o reprogramada con antelación representa una oportunidad para ofrecer atención a otros pacientes que la necesitan. La implantación en toda la red de Atención Primaria se enmarca en la estrategia de transformación digital impulsada por el Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud, orientada a facilitar la relación de los ciudadanos con el sistema sanitario y a mejorar la eficiencia de la asistencia.