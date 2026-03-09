'Turia' publica, por primera vez en español, a diez poetas ucranianos actuales

Yulia Musakovska, una de las poetas ucranianas que figuran en el nuevo número de la revista 'Turia'. - REVISTA 'TURIA'

La revista 'Turia' ha publicado en su nuevo número, que se distribuye este mes de marzo en España y otros países, un sumario con interesantes contenidos inéditos protagonizados por relevantes autores de la literatura contemporánea. En ese listado de aportaciones valiosas, conviene destacar la difusión por primera vez en español de la obra de diez poetas ucranianos actuales.

Esta antología ha corrido a cargo de los prestigiosos traductores Katarzyna Moloniewicz y Abel Murcia. Con esta iniciativa, 'Turia' quiere mostrar su inequívoco apoyo a Ucrania y a sus escritores en unos momentos tan dramáticos como los que está generando la invasión llevada a cabo por Rusia.

En la sección que 'Turia' dedica a los estudios literarios, se aportan artículos originales muy relevantes. En primer lugar, Abelardo Linares desvela nuevas colaboraciones del célebre periodista y escritor Chaves Nogales publicadas durante la guerra civil española en el semanario parisino 'Madrid'. En ellas, los admiradores y detractores encontrarán a un Chaves Nogales mucho más plural, más coherente y combativo. Un segundo artículo, elaborado por el escritor, crítico y editor Ignacio F. Garmendia, tiene como protagonista a Julia Uceda.

Quien fuera Premio Nacional de Poesía en 2003, es descrita como autora de una obra "que no se parece a la de nadie, tiene un fuerte componente universal y puede definirse sin necesidad de criterios geográficos o generacionales". De ahí que su trabajo creativo pueda definirse "como una de las aventuras más singulares de la lírica española contemporánea".

El tercer artículo de la sección de Letras de 'Turia' es una extraordinaria aproximación panorámica sobre la mítica generación del 27 cuando estamos a punto de celebrar el año del centenario de esta prodigiosa nómina de creadores. Y es que, como ha afirmado Manuel Ángel Vázquez Medel en su texto, "casi un siglo después de su reunión en el Ateneo de Sevilla el 16 y 17 de diciembre de 1927 para conmemorar el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, la llamada 'Generación del 27' sigue despertando una fascinación que trasciende la anécdota histórica, literaria y cultural que las fechas designan".

De ahí que Vázquez Medel elabore una nueva y oportuna mirada que revisita la obra de aquel grupo con ojos del presente. En su artículo 'Antonio Rivero Taravillo: una semblanza emocional', Martín Merino Ruiz-Funes rinde un personal y sincero homenaje a quien fuera un gran autor, traductor, editor y gestor cultural, radicado en Sevilla y recientemente fallecido.

Rivero Taravillo fue un escritor muy vinculado a la revista TURIA, en cuyas páginas colaboró con notable frecuencia. Incluso, en su etapa como director de la Casa del Libro, promovió y albergó la inolvidable y multitudinaria presentación de una entrega dedicada a su querido Luis Cernuda. Era el año 2002 y aquel número terminaría agotándose. Como bien se indica en este bellísimo y sincero testimonio sobre Rivero Taravillo, fue la suya una vida de constante y apasionada dedicación a la literatura, en todas sus formas y desde distintos ámbitos.

Completa la sección que 'Turia' brinda a los estudios literarios un notable artículo de Maribel Cruzado. En él y bajo el título de 'Los viajes de Richard Wright a España y otras misiones', se describen los vínculos con España de este gran escritor estadounidense. Nos narra los tres viajes por nuestro país que realizó en 1954 y 1955, así como analiza los textos que a resultas de ellos publicaría y aquellos proyectos que nunca llegaron a plasmarse en realidad.

Por último, en el apartado que la revista dedica a publicar narraciones originales, la nómina de autores no puede ser más atractiva y potente. Sin duda, garantiza a los lectores que disfrutarán con la calidad literaria que brindan indiscutibles nombres propios de nuestras letras como son: José María Conget ('Rasmia'), Sara Mesa ('Bolita azul'), Isaac Rosa ('La ley de Parkinson'), Jesús Carrasco ('Kayak'), Irene Reyes-Noguerol ('Días de viento') e Hipólito G. Navarro ('Blanco roto').

UCRANIA, VOCES PARA COMPARTIR UNA GUERRA

Bajo el título de 'Ucrania. Voces para compartir una guerra', la revista ofrece una amplia y cuidada antología poética que apuesta por visibilizar la creatividad de los principales autores ucranianos. Sin duda, es una forma de respaldo explícito a un país que lucha por defender su independencia y legitimidad democrática, así como su integridad territorial, frente al expansionismo violento que promueve la Rusia liderada por Vladimir Putin.

No se trata del "tema de la guerra" como uno de los posibles temas de la poesía, sino de la palabra en acción en una situación límite". Los diez poetas ucranianos seleccionados por TURIA para dar a conocer su trabajo literario en español son: Les Beley (1987, Úzhjorod), Kateryna Kalytko (1982, Vinnytsia), Halyna Kruk (1974, Lviv), Boris Humeniuk (1965. Ostriv), Yulia Musakovska (1982, Lviv), Iryna Shuvalova (1986, Kiev), Ostap Slyvynski (1978, Lviv), Iryna Tsilyk (1982, Kiev), Lubov Yakymchuk (1985, Pervomaisk) y Oksana Zabuzhko (Lutsk, 1960). Todos ellos, como afirman los traductores Moloniewicz y Murcia, "son la voz de la sociedad a la que pertenecen. Se convierten, quieran o no, en biógrafos de la guerra.

La poesía --nos decía Gabriel Celaya-- es un arma cargada de futuro. En Ucrania, por desgracia, cargada de presente, de un presente que dura ya demasiado tiempo".

UN INÉDITO DE MANUEL CHAVES NOGALES SOBRE BAROJA

El nuevo número de 'Turia' abre su sumario con un material de alto voltaje testimonial y gran interés literario: los varios textos inéditos del legendario escritor y periodista Manuel Chaves Nogales (1897-1944) encontrados bajo distintos seudónimos o embozados en el anonimato en la revista republicana 'Madrid', editada en París y que surgió en la última semana del año 1937. El autor de este descubrimiento es el reconocido escritor, editor y librero de viejo sevillano Abelardo Linares.

De todo ello da pormenorizada noticia en un artículo, en el que Chaves Nogales jugó un papel trascendental en la creación y desarrollo del semanario 'Madrid'. Linares apuntala su tesis analizando con detalle una columna de febrero de 1938 sobre Pío Baroja en la que Chaves Nogales, pese a ocultarse bajo el seudónimo de Zoilo, traza un perfil extremadamente crítico del gran escritor por su regreso a España y su servilismo hacia Franco. 'Turia', además, reproduce íntegramente este texto, tan magistral como feroz, sobre Baroja.

JULIA UCEDA

En su artículo titulado 'Julia Uceda: radiación de fondo', Ignacio F. Garmendia aborda de manera certera, y desde un sincero reconocimiento, la gran obra poética de una autora que durante demasiados años pareció estar confinada a una posición marginal. Y ello a pesar de ser reconocida en parte por la crítica. Quizá se debió a que la suya fue siempre una poesía y una personalidad "vocacionalmente excéntricas".

Nacida en Sevilla en 1925 y fallecida en Ferrol en 2024, en opinión de Ignacio F. Garmendia "hay en el itinerario que proponen los diez libros de poemas publicados por Julia Uceda --desde 'Mariposa en cenizas' (1959) hasta 'Escritos en la corteza de los árboles' (2013)-- una natural evolución, pero hay asimismo, ya visible en las primeras entregas, una continuidad representada por temas recurrentes que pueden cifrarse en una palabra clave, 'extrañeza', fundamental en su vocabulario.

"Julia fue una mujer poco complaciente y de afilada mirada crítica, dotada de profundas convicciones humanistas y de una admirable curiosidad intelectual que se reflejaba en su rara familiaridad con otras culturas y tradiciones. Su frágil apariencia de los últimos años contrastaba con la firmeza de un ideario ético y estético asumido desde la independencia, propia de un temperamento que podía parecer ensimismado y distante, pero era bienhumorado y entrañable en la cercanía".