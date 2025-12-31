El turolense Alejandro Nolasco será el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón

Archivo - El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco. - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado Alejandro Nolasco será el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las próximas elecciones autonómicas en Aragón, que tendrán lugar el 8 de febrero de 2026, ha informado este partido en una nota de prensa.

A sus 34 años, Nolasco, ex vicepresidente del Gobierno de Aragón, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Filosofía por la UNED. Asimismo, es escritor y ha publicado un total de 7 libros.

Nolasco ya fue el candidato de Vox a las elecciones autonómicas en Aragón en mayo de 2023, y previamente fue portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Teruel en la legislatura de 2019 a 2023, así como portavoz en la comarca Comunidad de Teruel.

Actualmente es el portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, presidente provincial de la formación en Teruel y vocal del Comité Ejecutivo Nacional.