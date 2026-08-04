UGT Aragón dice que "la fortaleza del mercado laboral debe implicar una mejora en las condiciones laborales"

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Aragón ha afirmado este martes que "la fortaleza del mercado laboral debe implicar una mejora en las condiciones laborales".

Los datos de paro registrado y Seguridad social del mes de julio, publicados este martes, "muestran en Aragón un aumento del desempleo y un descenso de las afiliaciones al sistema".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.389 personas en julio en Aragón en relación al mes anterior (+2,9%) hasta los 49.229 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de julio, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de julio desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Aragón (19 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde 2014.

La caída de las afiliaciones se produce en el Régimen Especial Agrario, sin embargo "es positivo su aumento en el Régimen General aunque, no lo logra compensar la pérdida de empleos en el campo. Crecen las afiliaciones en el Régimen general en las provincias de Huesca y Teruel", han indicado en una nota de prensa.

Para UGT Aragón "resulta fundamental seguir impulsando las transformaciones necesarias en el mercado de trabajo, dando continuidad a las reformas emprendidas: reducir la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas y la reforma del despido que garantice la reparación íntegra a las personas afectadas, en línea con la Carta Social Europea".

También han considerado necesarias las políticas activas de empleo en los colectivos más vulnerables, así como "impulsar un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva en septiembre que permita continuar elevando los salarios y asegurar una distribución más equitativa de los incrementos de márgenes y beneficios empresariales".

Y al margen de las competencias del acuerdo, el sindicato ha instado al resto de agentes sociales a "liderar un pacto de negociación colectiva en Aragón, que trate las peculiaridades y elementos distintivos del mercado laboral en el territorio".